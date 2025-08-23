チョコレートプラネットの長田庄平が２２日、フジテレビ系「ザ・共通テン！」で唯一ギャラを見て驚いた番組名を挙げた。

この日はチョコプラ、ヒロミ、ホラン千秋、三宅健が、上沼恵美子の自宅を訪問。そこで結婚後、わずか１年で芸能界復帰したときのことを振り返った。

「経済的にね。主人の給料だけじゃ大きな家を買えない。やっぱりサラリーマンは言うてもサラリーマン」と言い、夫は芸能界復帰について「仕事は大阪だけ」「歌はダメ、ドラマダメ」など厳しいルールを課してきたという。

そのため上沼は「２３歳で料理番組やったんです。収録１回、４本撮り。ギャラ振り込まれたらめっちゃ多かった」といい、ヒロミも「主婦やってられへん、と？」と聞き、上沼はうなづきながら「だって１日やもん」と振り返った。

するとチョコプラ長田は、テレビのギャラについては「全く感じない」と言いながら「１回だけですね。テレビのギャラでびっくりしたのは。１回だけ。『２７時間テレビ』。あれはびっくりしました。マジでびっくりしました。それ以外はあれですけど」と、具体的金額こそ明かさなかったが、「２７時間テレビ」のＭＣを務めたときはギャラに驚いたと振り返っていた。