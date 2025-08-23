川栄李奈“らしさ全開”の写真集会見「私が全部詰まっている」 子育てのモットーは「自由に楽しく」
俳優の川栄李奈（30）が23日、都内で初写真集『川栄李奈1st写真集 youphoria』（主婦と生活社）発売記念記者会見を開催。写真集発売の経緯、自身のこれまでの活動、母としての思いまで、飾り気のないトークで沸かせた。
【写真】大胆衣装にも挑戦！最初で最後の写真集を発売した川栄李奈
元AKB48のメンバーとして2009年に芸能界入りし、その後は俳優として数多くのドラマ・映画・舞台に出演してきた川栄。近年では母親役やヒロイン役など幅広い役柄で評価を高めているが、今作ではこれまでの“イメージ”から一歩踏み出した新たな姿を披露している。
今回の写真集は、ひとつの節目として出版することに決めたようで「（写真集には）29歳の私と30歳の私の両方がいるので、その節目を本に残せたのがよかった」としみじみ。出版のいきさつを向けられると「（これまでは）『私の写真集、誰が買うかな』って」と自虐を交えつつ「20代（前半）の時はまったく頭になかった。後半になってから、記念に残るもの、ファンの方に喜んでもらえるものは何だろうなって考えた時に、写真集かな」と打ち明けた。
参考にしたものについての話題では「マネージャーさんには、こういう感じがいいですっていうことで、石原さとみさんと田中みな実さんの写真集を送りました」とニヤリ。撮影にあたっての秘話として「ジムに2ヶ月間通って、体型管理はやりました。肌はメイクさんにキレイにしていただいて」と笑わせながら「普段、あまり露出をしないので、水着だったり、ランジェリーカットだったり、AKB48時代ぶりだったので、写真集でしか見られない内容で、いろんな表情も見られます」と声を弾ませた。
定番の写真集の点数については「120点です。出来上がった時に、本当にこの1冊に私が全部詰まっているなと思いましたし、何より買ってくださるみなさんが私のことを応援していてよかったなと思ってもらえるくらいの（出来になっている）」と太鼓判。2児の母でもある川栄だが「子どもはなんでもかわいいって言ってくれるので（写真集も）かわいいと言ってくれると思います」と顔をほころばせた。
AKB48を卒業してから10年になるが「アイドル時代に学んだことが、今でも生かされていることが多いので、アイドルになってよかったなと思います。役者になってたくさんのことを教えてもらったので、みなさんに感謝です」と感慨深げ。「再び歌は？」と向けられた際には「歌とかすごく苦手でして、残念なことに（笑）。そこは見ているだけでいいかなと思っています」と笑い飛ばした。
子どもたちの話題では「すごく元気に成長してくれています。私は自由に楽しく育てることをモットーにしているので。子どもたちも、いろんな選択肢がある中で自由に選んでもらいたい」と母の顔に。芸能界入りの可能性については「あまり注目浴びるのは好きじゃない。私が出ているのを見るのは喜んでいますが、自分が出るとかはまったくないと思います」と語った。
最後の質問で「最初で最後の写真集」と銘打たれていることについて向けられ、第2弾の可能性について向けられた。定番では意欲を見せるコメントが聞かれるが、川栄は「出さないです（笑）。写真集って、そんな出すものじゃないっていうのが、自分の中でありまして（笑）。もちろん出されるのはステキなことだと思うのですが、自分はあんまり頻繁に出すタイプじゃないかな」と、最後まで“らしさ全開”で笑顔のうちに締めくくっていた。
