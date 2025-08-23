¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç½é¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡ª
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¡£Åö½é¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÞî±¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢6Ê¬¤Ë¤Ï¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢34Ê¬¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ5¡Ý1¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯Îð¤ÎÌäÂê¤Çº£²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¡Ê¢¤0¡Ý0¡Ë¤Ë54Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁáÂ®¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18ºÐ120Æü¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ë¾å¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ç¡ÖÈà¤ÏÅ¬±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¡¼¥°¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ß¥¹¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤ÏÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
