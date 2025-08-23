東京のシャインマスカットアフタヌーンティー5選。かわいらしいパフェ付き、甘酒ゼリーやひとくち大福など和のティーセットも
◆東京のシャインマスカットアフタヌーンティー5選。かわいらしいパフェ付き、甘酒ゼリーやひとくち大福など和のティーセットも
画像：MAISONMARUNOUCHI（メゾンマルノウチ）／フォーシーズンズホテル丸の内東京
旬のシャインマスカットが主役のアフタヌーンティーが続々登場！ ひとくち大福や甘酒ゼリーなど、和スイーツが味わえる「創作料理 FANCL令和本膳」、淡く可憐な世界観が心をくすぐる「HAUTE COUTURE CAFE」、受賞歴を持つパティシエが手掛けるスイーツが楽しめる「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」など、東京でシャインマスカットのアフタヌーンティーが楽しめるレストランをご紹介します。
◆HAUTE COUTURE CAFE（中目黒）
毎年大人気の“シャインマスカット”×“すずらん”の淡く可憐な世界観
中目黒駅から徒歩6分、目黒川沿いにある「HAUTE COUTURE CAFE」が贈るアフタヌーンティーの今夏のテーマは「Shine Muscat Afternoon tea」。
タルトレットやミルフィーユにシャインマスカットがふんだんに使用されているのはもちろん、マンゴーフラッペにチョコレートムースの“さっぱり”×“濃厚”のバランスが絶妙の「マスカットとサマーフルーツのパルフェ」も登場！ お好みの紅茶などをカフェフリーで楽しみながら、パティシエのこだわりが詰まったスイーツを存分に堪能して。
可憐で美しい世界感に浸りながら、華やかなスズランガーデンのアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかが？
【7/3〜9/16★期間限定】Shine Muscat Afternoon tea+カフェフリー+メッセージカード
店舗名：HAUTE COUTURE CAFE
住所：東京都目黒区青葉台1-16-9 サクラガーデンイースト 2F
料金：6350円
※税・サ込
メニュー
【parfait】
・マスカットとサマーフルーツのパルフェ
【Desert stand】
・マスカットのフロマージュタルトレット
・マスカットミルフィーユ
・ハニーレモンとマスカットの2層のヴェリーヌ
・すずらんのバニラとキャラメルのムース
・ライム香るマスカット水まんじゅう
【Dish stand】
・枝豆のブラマンジェ
・地中海風ツナとからすみのブルスケッタ
・カラフルトマトとモッツアレラ、サラミの水玉カプレーゼ
・ブロッコリーと蒸し鶏の冷製ジェノベーゼカッペリーニ
・シチリア風タプナードソースでいただく赤魚のソテー
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（汐留）
受賞歴を持つパティシエが手掛けるスイーツを、地上約100mからの都心の景色とともに
銀座エリアからもアクセス可能なザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の24階にあるオールデイダイニング「HARMONY」より、シャインマスカットのスイーツが味わえる秋のアフタヌーンティーが数量限定で登場。
ウェッジウッドのバタフライブルームに並べられた華やかなスイーツは、「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で国内予選2位を受賞した経歴を持つパティシエの手によって丁寧に作られている。さらに、シャインマスカットを贅沢に使用したフォトジェニックなパフェや本格的なセイボリーも用意されているのでお楽しみに。また飲み物は、スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の香り高い紅茶や緑茶、ハーブティーをおかわり自由で堪能できるのがうれしい。
ホテル高層階の優雅な時間が流れる上質な空間で、東京タワーを望む絶景とともに贅沢なティータイムを。
シャインマスカットが彩る秋のアフタヌーンティー+SIROCCOなどカフェフリー+シャインマスカットパフェ
店舗名：HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 24F
料金：12000円
※税・サ込
メニュー
■Parfait
・シャインマスカットパフェ
■Sweets
・シャインマスカットクラフティー
・シャインマスカットのマカロン
・シャインマスカットバスクチーズケーキ
・シャインマスカットと白ワインババロア
・シャインマスカットのプチシュークリーム
■Savory
・ハチミツ芋とジャンボンのクロックムッシュ
・インカのめざめのフリット トリュフ塩の香り
・3種のきのこのキッシュ
・無花果とイベリコ生ハムのピンチョス
・スパイス香る梨とシーフードのヨーグルトマリネ
◆MAISON MARUNOUCHI／フォーシーズンズホテル丸の内 東京（東京）
洗練されたフレンチビストロで楽しむ、厳選した芳醇なぶどうの魅力を味わうアフタヌーンティー
フォーシーズンズホテル丸の内 東京、2025年ミシュランガイド東京掲載のフレンチビストロ「MAISON MARUNOUCHI（メゾン マルノウチ）」から、夏の余韻と秋の気配が織りなす季節に、旬の巨峰とシャインマスカットをふんだんに使用した「巨峰とシャインマスカットのアフタヌーンティー」をお届け！
各地からその時期に最もおいしい状態で仕入れた巨峰とシャインマスカットの2種類のぶどうを一度に楽しめるのが魅力。巨峰のムースやマスカットチーズケーキなど、それぞれ異なる食感と風味が楽しめるスイーツラインナップに心躍らせて。さらに、季節限定のマスカットや巨峰ののドリンクが楽しめるほか、サンドイッチにフレンチの要素を取り入れた、メゾン マルノウチらしいセイボリーにも注目。
広々とした窓から暖かい陽光が射し込む店内で楽しむこのアフタヌーンティーは、大切な人との贅沢なひとときに華を添えてくれるはず。
【巨峰とシャインマスカットのアフタヌーンティー】+カフェフリー+メッセージプレート（平日）
店舗名：MAISON MARUNOUCHI／フォーシーズンズホテル丸の内 東京
住所：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内
料金：8300円
※税・サ込
メニュー例
■ウエルカムドリンク
【セイボリー】
■ガスパチョ
■カナッペ3種
・コンテチーズのグジェール
・セミドライトマトのキッシュ
・フォアグラのタルト デーツピューレ 巨峰のゼリー
■サンドウイッチ3種
・キュウリとソルトバター
・スモークサーモンとクリームチーズ
・コロネーション チキン
【スイーツ】
・シュークリーム マスカット
・巨峰のムース
・マスカットチーズケーキ
・葡萄のタルト
・巨峰のゼリー
※食材の仕入れ状況に変更となる場合がございます
◆創作料理 FANCL令和本膳（銀座）
シャインマスカット尽くしの甘味や前菜が揃う和のティーセットを、趣きのある空間で堪能
銀座駅より徒歩1分の「創作料理 FANCL令和本膳」では、旬のシャインマスカットをふんだんに使用し、職人が丹精こめて作り上げたアフタヌーンティーを提供中。
シャインマスカットをまるごと一粒使用した「シャインマスカットのひとくち大福」をはじめ、「シャインマスカットのプチパフェ」や「シャインマスカットの甘酒ゼリー」など、季節感をしっかりと感じられる甘味が勢揃い。また「シャインマスカットの白和え」などの和食店ならではのセイボリーも魅力。さらに、お抹茶を含む日本茶5種とカフェインレスティー13種を好きなだけいただけるのもうれしいポイント。
旬のシャインマスカットを堪能する和テイストなアフタヌーンティーを、ナチュラルで落ち着いた空間で満喫してみて。
シャインマスカットと甘酒のアフタヌーンティー+お茶18種カフェフリー
店舗名：創作料理 FANCL令和本膳
住所：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエア 9F
料金：5500円
※税・サ込
メニュー
■スープ：玄米摺り流し
■甘味5種
・シャインマスカットの甘酒ゼリー
・シャインマスカットのひとくち大福
・シャインマスカットのマカロン
・シャインマスカットとケールの羊羹
・シャインマスカットのプチパフェ
■前菜3種
・シャインマスカットの白和え
・シャインマスカットとスモークサーモン
・シャインマスカットのピクルス
■7種から選ぶ「七福稲荷」
定番7種（プレーン、山椒、山葵、胡桃、チーズ、黒酢、青汁）
＋季節限定1種（シャインマスカット）の中からふたつお選びください
■玄米粉のスコーンたい焼き
（こしあん、銀座はちみつ、豆乳ホイップ）
※原材料は全てグルテンフリーですが、当店では小麦を含むメニューの調理も行っております
◆個室ビストロ 星空サンシャインTokyo 池袋店（池袋）
星空が一望できる異世界空間！限定のマスカットデザートやセイボリーを、プレミア紅茶とともに
池袋駅から徒歩4分にある「個室ビストロ 星空サンシャインTokyo 池袋店」が贈る、マスカットを贅沢に使用した期間限定アフタヌーンティーはいかが。
まずはウエルカムドリンクのマスカットのモクテルで乾杯したら、かわいらしいマスカットカラーのスイーツ7種、旬のメロンと生ハムやモッツァレラとマスカットのブルスケッタなど3種のセイボリーを召し上がれ。さらに、プレミア紅茶含む全8種のドリンクが100分飲み放題だから、ゆっくりとティータイムを楽しめそう。
星空が一望できる異世界のような空間で、女子会や気のおける友人と非日常のひとときを過ごしてみて。
【マスカットアフタヌーンティー】スイーツなど全11品+マスカットのモクテル+100分カフェフリー8種
店舗名：個室ビストロ 星空サンシャインTokyo 池袋店
住所：東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋 10F
料金：6000円
※税・サ込
メニュー
【スイーツ】
・マスカットとホワイトチョコのマカロン
・自家製杏仁豆腐~マスカット添え~
・マスカットを楽しむクマのモナカ
・マスカットとレアチーズケーキ
・マスカットとセルクルムース
・マスカットのミニタルト
・カスタードワッフルのマスカット添え
【セイボリー】
・旬のメロンと生ハム
・ミニカクテルサラダ
・モッツァレラとマスカットのブルスケッタ
※仕入れ状況によって内容が異なる場合がございます
