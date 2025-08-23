調理された食品を求めてガザ市中心部の配給所に集まるパレスチナ人たち/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）国連が支援するイニシアティブが２２日に発表した報告書によると、パレスチナ自治区ガザ地区の一部地域では「人為的な」飢饉（ききん）が公然と展開されている。また数カ月にわたる容赦ない紛争の後で、状況は一段の悪化が予想される。

食料危機の程度を検証する枠組み「総合的食料安全保障レベル分類（ＩＰＣ）」が、ガザ地区（ガザ市を含む）で飢饉を確認した。ガザ市は現在、イスラエルによる新たな大規模攻撃の拠点となっている。

「この飢饉は完全に人為的なものであるため、これに歯止めをかけ、回復させることは可能だ」と報告書は述べている。「議論やためらいの時間は過ぎ去った。飢餓は既に存在し、急速に拡大している。即時かつ大規模な対応が必要であることに、誰も疑う余地はない」

ＩＰＣは即時の停戦を要求。停戦によってガザ地区のすべての人々に人道支援が行き届かなければ、「避けられるはずの死が飛躍的に増加する」と述べた。

ガザ地区での約２年間の戦争の間、イスラエルは荒廃した同地区への援助物資の流入を制限したり、遮断したりしてきた。

飢餓で亡くなる人がいる一方、援助物資を受け取ろうとして命を落とした人々もいる。彼らは米国とイスラエルの支援する物議を醸すガザ人道財団（ＧＨＦ）が運営する配給所で殺害された。ＧＨＦは、イスラエルが長年批判してきた国連システムに代わる機関として設立された。

ガザ地区への援助物資の配給を担うイスラエルの機関、占領地政府活動調整官組織（ＣＯＧＡＴ）は、ＩＰＣの報告書が発表される前にその内容を否定。「ハマスから提供された不完全で偏ったデータと表面的な情報に依存している」と主張した。

ＣＯＧＡＴによれば、ＩＰＣは「一方的なアプローチでガザ地区での広範な人道支援活動を完全に無視している」。また報告書はイスラエルが作成者に提供した情報も考慮に入れていないと付け加えた。

この他、援助に関しては、ガザにおける「全体的な傾向が変化した」と指摘しつつ、イスラム組織ハマスが依然として人道支援物資の搾取を続けているとも述べている。

しかしながら援助団体、国連、そしてガザから発信される痛ましい証言や映像は、異なる様相を呈している。

トランプ米大統領は先月、ガザ地区で「本当の飢餓」が起きていると発言したが、これは同地区では誰も飢えていないとしたイスラエルのネタニヤフ首相の主張と矛盾するものとなっている。