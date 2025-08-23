Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾ÅÝ¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ»àË´¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç¡¢¼ÖÀþ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤òÅ¾ÅÝ¡¢»àË´¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÂìÆâ¹¯Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¾¼ÏÂÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¼ÖÀþ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂìÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÁ°ÅÄ¹¬°ì¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂìÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤Î±¿Å¾¤Ë°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁê¼ê¤Î¼«Çú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£