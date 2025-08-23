¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤ï¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é£´²ó¤â²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÌ¾¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏMC¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾å¾Â¡¢»°Âð·ò¤é¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¼ÖÃæ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ò¥í¥ß¤¬¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Ú¡¼¥¹¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£5Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤òÁ´Éô´³¤µ¤ì¤Æ¤Í¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´³¤µ¤ì¤ë¤Í¡£¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Åìµþ¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¹Ô¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤¬¡ÖÅìµþ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¡£¡È¾åÀîÎ´Ìé¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é4²ó¤â²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ï¾åÀîÎ´Ìé¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾å¾Â¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤«¤éÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬Êâ¤¤¤ÆÍè¤¿¤ê¡¢À¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¤ï¤¡¤ï¤¡¤ï¤¡¡Á¡É¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼óÅÔ¤Ï¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£