23日(土)午前9時、南シナ海で、台風13号「カジキ」が発生しました。

台風13号「カジキ」発生

23日(土)午前9時、南シナ海で台風13号「カジキ」が発生しました。中心気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。



台風13号は今後、南シナ海を西よりに進み、25日(月)にトンキン湾で強い勢力となる見通しです。26日(火)にはラオスへ進み、熱帯低気圧に変わる予想で、日本への直接的な影響はない見込みです。

台風の名前

「カジキ」は、日本が用意した名前で「かじき座」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。



日本が用意している名前は他にも「ウサギ」や「コト」、「コイヌ」など星座の名前に由来するものとなっています。