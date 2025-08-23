子どもの結婚は親にとって最大の喜び。しかしその喜びが、一転して胸を締め付ける後悔に変わることもあります。千葉県在住の佐藤さん一家は、教育熱心で3姉妹を大学に通わせました。末っ子の三女は美大進学で奨学金を背負い、結婚を目前に婚約者の家族にその事実を問われます。そこで起きた"号泣電話"をきっかけに、親の後悔と奨学金の現実が浮かび上がります。本稿では、FPの三原由紀氏が奨学金や教育費の考え方について解説します。

62歳になった今、三女からの一本の電話でよみがえった過去

佐藤健一さん（仮名・62歳）は、定年後も継続雇用で働く会社員です。年収は現役時代の6割ほどに下がり、およそ420万円。妻の恵子さん（59歳）はパートを続け、家計を支えています。世帯年収は現役時代から激減、老後資金をどう確保していくかが目下の課題でした。

そんな矢先、末っ子である三女の彩さん（30歳）から一本の電話が。

「お母さん、お父さん……どうしよう。婚約者のお母さんから奨学金のことを聞かれて、すごく責められてしまったの。こんなことになるなんて思わなかった。どうして私だけが、こんな思いをしなきゃいけないの……！」

泣きじゃくる娘の声に、健一さんと恵子さんは胸を締め付けられました。結婚は家族にとって待ちに待った晴れの日のはずなのに――。

電話を切った後、2人の脳裏によみがえったのは、かつて世帯年収1,000万円近くあったにもかかわらず、教育費に追われ続けた日々でした。

健一さんの年収700万円と、当時派遣社員として働いていた恵子さんの年収250万円。決して少なくない収入でしたが、3人の娘たちの教育費は想像以上に重くのしかかっていたのです。

教育費ラッシュと、奨学金を選ばざるを得なかった理由

長女と次女は年子で私大文系へ進学。学費はそれぞれ年間90万円近く、同時在学で毎年180万円以上が家計から消えていきました。さらに住宅ローンも抱え、家計は常に綱渡りの状態。そこに2年遅れて三女・彩さんが大学受験を迎えます。小さい頃から絵を描くことが好きで、「美大で学びたい」という夢を持っていました。

両親も応援しましたが、美大の学費は文系私大の倍近く。4年間で650万円以上、さらに画材費などもかかります。

「3人分をすべて家計で負担するのは無理だ」

そう判断した健一さん夫婦は、彩さんに貸与奨学金第二種（有利子）を借りてもらうことにしました。

当時、健一さん夫婦は「彩も社会人になれば働いて返せるはずだ」と考え、深くは悩みませんでした。結果、彩さんは4年間で480万円を借り、金利や返済期間を考慮すれば総返済額は相当な金額になることが予想されました。

しかしその選択が、10年以上経った今になって、娘の人生の節目に影を落とすことになろうとは――当時の2人には想像もつきませんでした。

結婚を前に突き付けられた「奨学金の現実」

彩さんは美大を卒業後、大手企業のデザイナーとして安定した収入を得ています。2年前に実家を出て独り立ちし、30歳になった今、結婚を決意。婚約者も誠実な会社員で、家族は大きな喜びに包まれました。

しかし婚約からしばらくして、相手の母親から彩さんにLINEが入ります。

「奨学金の残債があると聞きました。詳しく教えてもらえますか？ 残りはどれくらいあるのでしょうか？」

最初は丁寧な口調でしたが、彩さんが「まだ300万円ほど残っています」と答えると、相手の態度が一変しました。

「えっ、そんなに？毎月いくら返しているの？ いつまで続くの？」

続けざまの質問に、彩さんは動揺します。毎月2万円以上を返済中で、完済は40代半ばの予定。本人にとっては日常の一部でも、相手家族から見れば「多額の借金を抱えた花嫁」と映ってしまったのです。

「親御さんはなぜ援助してくれないのですか？」という言葉まで投げかけられ、彩さんは深く傷つきました。そして両親への怒りと悲しみが混じった感情で、冒頭の号泣電話をかけてきたのです。

奨学金は「教育投資」か、それとも「借金」か

日本学生支援機構（JASSO）の調査 によれば、大学生の約半数が奨学金を利用しています。平均の借入総額は約310万円 。500万円を超える利用も1割ほどあり、美大など授業料が高額な場合は珍しくないことが推察されます。

また、返済期間は平均14.5年です。 奨学金は教育の機会を広げる制度である一方、JASSOの第二種奨学金の場合は有利子のため、返済総額はさらに膨らみます。結婚や住宅購入といったライフイベントの時期に「借金」として露呈し、人間関係に影を落とすこともあるのです。

彩さんのケースもその典型例。借りる段階では「夢を応援したい」「働けば返せる」と思いがちですが、その先のライフプランを見据えなければ、子ども本人だけでなく家族にも影響を及ぼします。

親はどこまでサポートすべきか、FPの視点

健一さん夫婦は「少しでも返済を助けてやりたい」と考えています。美大進学を認めたのは親の判断でもあり、「実家が細いせいで結婚に響いた」と娘が責められては不憫だ――そんな後悔とプライドも入り混じっているのです。

しかしFPとしては注意も伝えたいと思います。奨学金は基本的に子どもの借金であり、親が老後資金を削ってまで肩代わりすれば、親自身の生活を危うくします。そこで、現実的な解決策としては以下を提案します。

・両親が、返済の一部を支援する（退職金やボーナス時にまとまった額を援助）

・結婚後、夫婦で家計を管理し、無理のない返済計画を共有する

・両親が相手家族に奨学金利用の経緯を説明し、事前に伝えられなかったことを謝罪する

これらを組み合わせて取り組むのが現実的でしょう。

当時世帯年収1,000万円あった佐藤家でさえ、3人の子どもを大学に通わせると奨学金に頼らざるを得ませんでした。奨学金は教育の夢を支える制度ですが、「借金である」という現実を直視しなければ、結婚など人生の節目に思わぬ暗雲を招きます。

親として子どもの夢を応援する気持ちと、自分たちの老後資金を守る現実。その両立は容易ではありません。だからこそ、奨学金を借りる前に返済まで含めたライフプランを親子で共有することが不可欠です。

教育費は「親の責任」と「子の未来」の両方に深く関わるテーマ。共感と冷静な計画、その両輪で向き合うことが、後悔しないための第一歩になるのです。

加えて、返済額と老後資金の両立を確認するために、家計全体をシミュレーションしてみることも有効です。数字で「見える化」することで、親子ともに納得感を持って計画を進められるでしょう。

【参考資料】

・独立行政法人日本学生支援機構「学生生活調査報告（令和4年度）」

・労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート報告書（2022年9月実施）」

三原 由紀

プレ定年専門FP®