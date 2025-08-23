ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ナス料理の最高到達点！？【とろ〜りナスステーキ】（秘）ソースはアレンジ無限大！白米にもおつまみにも♪」と題した動画を公開した。

　概要欄では「今回はお米に合っておつまみにもなる「とろ〜りナスステーキ」です。肉ニラ餡かけソースはアレンジも効いて万能なのでぜひ作って見てください♪」との文言とともに、レシピも披露。

　約15分で完成するということなどもあり、ファンからは「簡単で美味しそうでご飯が進みそう」「これはもう美味しいに決まってますなぁ」などといった感想が相次いで寄せられている。