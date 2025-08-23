【ファシオ】新コンセプト「キレイの即戦力」♡ベースメイク新作4品をチェック

2000年の誕生以来“機能特化”を追求してきたファシオが、2025年10月から新コンセプト「キレイの即戦力」を掲げリニューアルします。第一弾として、BBティントやクリーム下地、アイクリームコンシーラーの全4アイテムが新登場。多忙な毎日でも、ひと塗りで理想の美肌を叶える実力派ラインナップです。毎日のベースメイクをもっと軽やかに楽しみたい女性へ届けたい、新しいファシオの魅力をご紹介します。

ファシオの新コンセプト「キレイの即戦力」

ブランドの新コンセプト「キレイの即戦力」には、誰でも簡単に理想の仕上がりを叶えられるという想いが込められています。

汗・皮脂・くずれに強い処方で、手軽さと高機能を両立。パッケージはニュートラルカラーを基調に、直感的に特徴がわかる洗練デザインへ一新されています。

現代のライフスタイルにフィットするミニマルで機能的なビジュアルは、忙しい女性にとって頼れる存在です。

TWICE JIHYOがミューズ♡milktouch新作マスカラで理想のまつ毛に

ベースメイク 新作4アイテムの詳細

ファシオ BBティント UVカバー



価格：1,760円(税込参考)

毛穴・シミ・クマをしっかりカバーしながら、厚塗り感のない仕上がりを叶えるBBティント。SPF45/PA++++、スーパーウォータープルーフ仕様。

容量：30g

展開色：全3色

ファシオ うるおい整うクリーム下地



価格：1,320円(税込参考)

美容液97％配合。乾燥が気になる肌でもしっとり仕上げるクリアタイプ。石鹸で落とせるのも嬉しいポイント♪

容量：30g

展開色：全1色（00 クリアホワイト）

ファシオ うるおい整うクリーム下地(カバー)



価格：1,320円(税込参考)

美容液94％配合。自然なトーンアップを叶えながらうるおいを守る処方。

容量：30g

展開色：全1色（01 ナチュラルベージュ）

ファシオ うるおい整うアイクリームコンシーラー



価格：1,430円(税込参考)

美容液86％配合。目元のクマ・くすみを自然にカバーし、ふっくらツヤ肌へ。SPFは非公開ながら保湿力に優れ、乾燥肌でも快適。

容量：12g

展開色：全1色（00 オレンジベージュ）

未来の美肌を応援する♡ファシオの挑戦

ファシオが新たに掲げる「キレイの即戦力」は、単なるベースメイクを超え、忙しい現代女性を支えるパートナーのような存在です。

軽やかな使用感と頼れるカバー力で、朝のひと塗りが1日中続く安心感をお届けします。多様化するライフスタイルに寄り添いながら、自信を持って毎日を過ごすための“即戦力”となるファシオ。

あなたの美肌習慣に、ぜひ取り入れてみてください。