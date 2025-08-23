［ペットライフ 交遊録］小林まさみさん＜１＞

我が家の愛犬、ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）は、盲導犬協会の元繁殖犬です。

２年前に引退するまでに２０頭の子どもを産み、その半数以上が盲導犬として活躍しています。いわば「盲導犬のお母さん」。今回は、彼女との出会いをお話しします。

私は、子どもの頃からずっと犬を飼いたいと思っていました。でも、実家が鮮魚店を営んでいたこともあって望みはかないませんでした。結婚して実家を離れてからは団地住まいで飼えず、一軒家に移り住んでからも料理の仕事をしていたので、なんとなく飼えずにいました。

そして４０歳代半ばに入った頃、ふと気付いたんです。愛犬を看（み）取るまで責任を持って世話をするには、自分の年齢を考慮すべきだと。今から飼わなければ間に合わないかもしれないと思いました。

何から準備を始めよう。犬種はどうしようか――。漠然と考えていた時、転機が訪れました。久しぶりに会った友人が「パピーウォーカー」をやっていたんです。盲導犬協会から預かった子犬を１年ほど育てるボランティアです。

友人の話を聞いて、「これだ！」と思いました。１年だけなら自分にもできるかもしれないと、軽い気持ちで申し込みました。でも、申し込みが多かったのか、１年近く待つことになります。

２０１７年春、協会から待ちに待った電話が来ました。「子犬を迎えに来られますか」。突然でしたが、これを逃したら二度とチャンスは来ないと思い、「はい」と答えていました。５月のゴールデンウィークに、夫と義父と３人で迎えに行きました。

これがヴァトンとの出会い。生後１か月半でした。

実は迎えに行くまでにひともんちゃくありました。家族で唯一、犬を飼ったことがある義父が大反対だったのです。「みんな忙しいのに誰が散歩に連れて行くんだ」とか「料理の仕事をしているのに毛が散ったりして不潔じゃないか」とか。そこで、義父をその気にさせようと、子犬の名付けに関わってもらう作戦を立てました。

協会から電話があった時点では、預かる子犬の性別は決まっておらず、「オスとメスの名前を三つずつ考えてきてください」と言われていました。「Ｖ」で始まる名前という指定もあって、なかなか難しかったんです。そこで、外国に住んでいた経験がある義父に、「Ｖで始まる名前、何かない？」って相談したんです。

すると、不機嫌な顔をしながら「ビビアン」「ベッキー」とか言ってくれました。こちらも「女性の名前ばかりじゃん」なんてツッコミを入れたりしながら、だんだんと歩み寄りました。

義父は最後まで反対していたのですが、迎えに行って抱っこしたら、もうメロメロ。最初に抱っこしてもらったのがよかったのかも。名前は、「目の不自由な人にバトンをつなぐ」という思いを込めてヴァトン（Ｖａｔｏｎ）が採用されました。

こうして、私にとって初めての「犬がいる生活」が始まりました。

こばやし・まさみ 料理研究家。結婚後、会社勤めをしながら調理師学校で学び、料理研究家のアシスタントを経て独立。料理教室やテレビ、雑誌などで活躍する。同居する義父の小林まさるさんも「シニア料理家」として活動。近著に「小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本」（山と渓谷社）。