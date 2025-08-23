全国各地でトーナメントを戦うプロゴルファーお薦めの「ツアーめし」企画リニューアル第１弾は、女子ツアー１２勝の小祝さくら（２７）＝ニトリ＝が登場。神戸市の「お好み焼てんこもり」を紹介する。「何を食べてもおいしいし、ボリューミーなところも好き」。普段からにこやかな小祝の表情が、いっそう緩んだ。お気に入りは「だし巻き卵、ハラミの塩だれ、餅チーズのお好み焼き」だと教えてくれた。

店内に足を踏み入れると、壁一面の女子プロのサインと大会フラッグが迎えてくれる。金本賢治店長（４７）のお勧めは「ホルモン焼きそば」。特製のホルモンだれで、テッチャンと焼きそばを味付けした自信の一品だ。看板商品は「てんこもりお好み焼き」で、豚、イカ、エビ、貝柱、牛すじかキムチの５つの具材がまさに、てんこもり。

宮里藍サントリーレディスが開催される六甲国際ＧＣから９キロに位置し、年に数回ある兵庫での試合の際に、小祝ら多くの女子プロが訪れる。もともとは上田桃子さんのコーチの辻村明志氏が常連だったことから、ゴルフ界に人気が広まっていった。店内奥は「桃子シート」で、上田桃子さんのグッズやサインが所狭しと並んでいる。

「ありがたいことに、いろんなプロゴルファーが友達を連れてきてくれた。ゴルフファンも全国から来てくれる」と金本店長。中央の「さくらシート」は、小祝の過去のウィニングボールが全て飾られている特別席だ。おいしい食事と、お宝“てんこもり”の店は、小祝ファンの“聖地”になっている。（高木 恵）

◆お好み焼てんこもり 神戸市北区山田町小部大脇山１７の８。ＴＥＬ０７８・５９４・２７８８。営業時間は午前１１時４５分〜午後２時３０分、午後５〜１０時で、定休日は月曜日（祝祭日の場合は火曜日休み）。