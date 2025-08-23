広島・島内颯太郎

　☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森下、中日＝高橋宏

　広島は２２日、延長の末中日に敗戦。８回に登板した島内は細川に２ランを打たれて、逆転を許した。現在通算１１４ホールドの島内だが、ホールドをマークすることはできず。今村猛に並ぶ球団最多の１１５ホールド到達はならなかった。２３日に再度球団最多到達を狙う。広島投手の通算ホールド上位は以下の通り。

ホールド　投　　手

１１５　今村　　猛

１１４☆島内颯太郎

１１０　横山　竜士

　９６☆中崎　翔太

　９２　ジャクソン

　８４　一岡　竜司

　８３☆森浦　大輔

　７９　永川　勝浩

　７６　梅津　智弘

　６８☆塹江　敦哉

【注】☆は現役

　今度こそ本拠のマツダで球団トップの数字に並べるか。

　☆巨人―ＤｅＮＡ（１４：００・東京ドーム）巨人＝井上、ＤｅＮＡ＝石田裕

　☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝伊藤将

　☆日本ハム―ソフトバンク（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ソフトバンク＝有原

　☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝藤井、オリックス＝田嶋

　☆ロッテ―西武（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝サモンズ、西武＝今井

