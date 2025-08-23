東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）でスペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二（５７）がスポーツ報知の単独取材に応じ、熱く見どころを語った。海外勢の注目選手には、ともに世界記録保持者で女子４００メートル障害のシドニー・マクラフリン（２６）＝米国＝、男子棒高跳びのアルマンド・デュプランティス（２５）＝スウェーデン＝を挙げた。１９９７年から１３大会連続で大会メインキャスターを務めたからこそ分かる魅力を語り尽くした。（取材・構成＝手島 莉子）

―東京で世界トップ選手を生で見られます。特に注目している選手はいますか。

「マクラフリンが、すごい個人的に楽しみでしょうがない。今回はハードルではなく初めて４００メートルで出場してきます」

―ひかれる理由はどこでしょうか。

「本当に魅力的でチャーミングな人。たくさんの選手を見てきた中で、ちょっと違うなって。（ウサイン・）ボルトじゃないけど。なんだこの才能はって感じた選手。どんな走りをするのか楽しみ。彼女の（この先の）人生を早回しにして見せてくれないかなって思うくらい」

―男子棒高跳びのデュプランティスは１３日に６メートル２９をマーク。自身１３回目の世界記録更新を果たし、東京に来ます。

「いよいよ（６メートル）３０センチまであと１センチですか。世界陸上東京大会で、ちょっと夢っていうか。考えられないですよね。３０センチにいっちゃうのかな。（少し前に）６メートルジャンパーって世界で指折りって言っていたのに…。彼の記録は何十年と破れる人がいないかもしれない」

―超人的に感じます。

「あんなに高く跳んで着地の衝撃は大丈夫？ 下のマットは新しくしなくて良いの？ デュプランティス用にって。違う心配をし出しちゃう。着地の衝撃がちょっと、とか言って思い切って跳べなかったらダメなので（笑）」

―日本勢も、男子１００メートルで１０秒００を出した清水空跳（そらと、１６）＝石川・星稜高＝、女子８００メートルで日本選手権２連覇の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝ら若手が出てきました。

「（清水は）サニ（サニブラウン・ハキーム）とはタイプが違うよね。見ましたけど、よくあれだけのストライドとピッチを出したなって思います。また良いタイムを出してくれたらうれしいです。（久保の）８００メートルは、いや〜もう。応援しています」

―一気に伸びる年代です。

「世界が（ハイレベルで）とにかく厳しいから、その子たちにとって良い環境、海外の強い選手と戦うとか世界のスピードを体感する機会をもっと作ってあげたいよね。あとは国立競技場でもっとジュニアの大会とかもやってほしいね。そうしたら（設備面で）どこに何があるって全部わかっていて、あとは走ることだけにフォーカスできる。もっともっと地の利を生かせるような、そういう育成っていうのもあるのかなって思います」

―現地観戦の良さや見どころを教えてください。

「今回、世界記録保持者がこんなに現役で集まるってなかなかないと思う。生でその速さ、すごさ、高さを体感できる大チャンス。意外とテレビで見ていると分からないすごさがあるんです。走るスピードとかも『はえー！』っていう声が思わず出てしまったりとか。『たかっ』とか、『うわ、すごっ。こんな北口選手のやり、飛んでいくの？』とか。やりの放物線って選手によって角度が全然違う。競技場全体が見渡せる中で、こんなに選手によって違うんだねとか。そういう部分を見てみても面白いですよ」

◆取材後記

メディアデーと題され、織田さんは何社もの取材を受けているはずだった。だが、「見るべき海外選手は…」と質問した瞬間、目がキラキラと輝き、推し選手であるマクラフリンの魅力を語り始めた。好きになる選手に共通するのは、競技力だけでなく人柄にあるという。熱量ある語りに引き込まれ、マクラフリンがどんな走りをするか気になっている。

撮影時に依頼したクラウチングスタートのポーズも「スーツなんだよなあ…」と苦笑いしながら、ばっちり決めてくれるなど、織田さんの高いプロ意識を感じる取材になった。世界陸上で、どんな熱い言葉が聞かれるのか。今から楽しみだ。（莉）

◆手島記者イチ推し ハードル勢の勢いがすさまじい。男子１１０メートル障害は１６日に日本勢初の１２秒台となる１２秒９２をマークした村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝。昨年のパリ五輪金メダルは、グラント・ホロウェー（米国）の１２秒９９。世陸の金にも手が届く位置にいる。女子１００メートル障害も有力選手が多く、特に１２秒７台を２レース連続でたたき出した中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は絶好調。キュートにまとめたお団子ヘア、キラキラネイルにも注目だ。

海外選手では男子短距離のノア・ライルズ（米国）。昨年のパリ五輪では１００メートル優勝後にコロナ陽性判定を受けたにもかかわらず、その後の２００メートルで銅獲得。遊戯王やドラゴンボールといったアニメ好きで“世界最速のオタク”としても知られる。登場時には、かめはめ波ポーズなど披露。国立でどんなポーズが飛び出すかも見どころだ。（莉）