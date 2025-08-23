½©¸µ¿¿²Æ¡¢Ì´¤Ï¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡Ö»Í¥ÄÃ«¤Î¹ÓÌÚÄ®¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¹ñÌ±¤Î²Ç¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î£²ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤¬¡¢£³£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë£²£°Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡¢ÀÇ¹þ¤ß£²£¹£·£°±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é£²Ç¯È¾¡£¡ÖÇµÌÚºä¤ÎÌ¾Á°¤òº£¸å¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¹ñÌ±¤Î²Ç¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Íè¤Î¤Ò¤½¤«¤ÊÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊËÙËÌ¡¡Ä÷¿Î¡Ë
¡¡¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ß¤»¤ë¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡£¡Ö¿¿²Æ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ë¹½¡¢·ã¤·¤¤¤·¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¿Í¤¿¤é¤·¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¿¿µÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ËÉ¬¤º¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢£±Ç¯¤Î³èÆ°¤ÎÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇµÌÚºä£´£¶»þÂå¡£Â´¶È¸å¤ÏÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡£¤â¤¦°ì²ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢°Â¿´¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½ºß¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å£±£±»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×¤ÎÚåÀ¸¡Ê£³£¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î£±´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿£±£¸ºÐ¤Î»þ¡£¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤è¤ê¤âÀª¤¤¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£±£¹Ç¯£¸·î¤«¤é£³Ç¯È¾¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î²£¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Â´¶È¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¸å²ù¤¬¾¯¤·¤¢¤ë¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢°ì¿Í¤À¤±¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅØÎÏ²È¤é¤·¤¯È¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿Çßß·ÈþÇÈ¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Ï¡¢¤è¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãç¤À¡£¸½ºß¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é»É·ã¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡£»ä¤âÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤ËÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î½ñÀÒ¡£½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¡¼¤äÄ¾É®¤Î¥í¥±Æüµ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢£³£°Âå¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£»£±Æ¤Ï²Æì¡¢´ôÉì¡¦·´¾åÈ¬È¨¡¢½©ÅÄ¤Î£³¤«½ê¤Ç£±Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤È¿¿µÕ¤Îµ¨Àá¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤¿¡×¡£½©ÅÄ¤ÎÀã·Ê¿§¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÃ¸Ã¸¡×¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¤¿Â¤¸ì¤À¡£¡Ö¾Íè¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤äÍýÁÛ¤Ë¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¡£¿åºÌ³¨¤Î¶ñ¤ò¥Ù¥¿¥Ã¤ÈÅÉ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅ©°ìÅ©¡¢¥Ý¥¿¥Ý¥¿¤ÈÇö¤¯½Å¤Í¤ë¤Î¤¬»ä¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤Ï½©¸µ¿¿²Æ¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ç¤¹¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥ï¡¼¥Ã¤È¤À¤ó¤À¤óÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½©¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÊú¤¯ÌîË¾¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«¾Î¤¹¤ë¡Ø¹ñÌ±¤Î²Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð²¿»ö¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄü¤á¤º¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¹ñÌ±¤Î²Ç¡Ù¤¬¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤ÏÎÁÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥±¤Ç¤âÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¤ª»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ø¹ñÌ±¤Î²Ç¡Ù¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¼çÉØ¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÅª¤ÊÎÁÍý¤òÄÉµá¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¼«¿®ºî¤Ï¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆùµÍ¤á¡£¡Ö¿©ºà¤Ø¤ÎÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤â³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸þ¾å¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö²Ç¡×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï£²£°Âå¤Ç¤Î·ëº§¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Â´¶È¤·¤Æ£³£°Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢·ëº§£³£³Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤é¡¢Î¾¿Æ¤òÄ¶¤¨¤ëÃç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·ëº§¤ä½Ð»º¤ò¿ÍÀ¸·×²è¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÎÁÍý²°¤ò³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀÎ¤«¤éÂ¾¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¾ïÏ¢¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªÅ¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ï»Í¥ÄÃ«¤Î¹ÓÌÚÄ®¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦º¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î²Ç¡×¤Î°¦¾Î¤âÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤¦¡¢Ã¯¡¹¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤¹¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡£¿¿²Æ¤â¿¿Åß¤â¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤â³äË£Ãå¡Ê¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®¡Ë¤â»÷¹ç¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¡£½©¸µ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡½©¸µ¡¡¿¿²Æ¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤Þ¤Ê¤Ä¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£²£°Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î£²£°£±£±Ç¯£¸·î¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î£±´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£³Ø¶ÈÀìÇ°¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢£±£²Ç¯£±£°·î¤ËÉüµ¢¡£ºù°æÎè¹á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ£±£¹Ç¯£¸·î¤Ë£²ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£²·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£ÆÃµ»¤ÏÎÁÍý¡££±£µ£¶¥»¥ó¥Á¡£