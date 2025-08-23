28歳・美山加恋、韓国語能力試験4級合格「早く韓国語を使ってお芝居したい」
俳優の美山加恋（28）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。韓国語能力試験4級に合格したことを伝えた。
【写真あり】28歳・美山加恋、韓国語能力試験4級合格
美山は「韓国語能力試験4級合格したー！！前回初めて受験して、スコアがたしか147点で惜しくも4級届かず。そして今回のスコアが183点。伸びた！でもまたしてもあと少しで5級に届かず。笑。リーディングで完全に集中力切れました。反省」と報告。
続けて「嬉しいような悔しいような！早く韓国いって、楽しみたい気分です。いや、早く韓国語を使ってお芝居したいです。ばちこーい！！」と呼びかけている。
