“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

同番組の9月のピックアップアーティストが、大人気ボーイグループ、BOYNEXTDOORに決定した。

M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、歌にダンスにラップに作詞作曲に…多彩なスキルをあわせ持つハイパーマルチな6人組・BOYNEXTDOORのさらなる魅力に迫る。

昨年7月の出演以来、およそ1年ぶりの登場となるBOYNEXTDOOR。前回以上に6人の素顔を深掘りすべく、M:ZINE編集部とメンバーはとある場所へ。

BOYNEXTDOORと○○体験や、音楽ルーツを探る質問コーナー、さらには人気企画「ダマしているのは誰だ!?ダンス人狼モンスター」など、盛りだくさんの内容が3週にわたって放送される。

◆BOYNEXTDOORとは？

アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下のレーベル・KOZ ENTERTAINMENT初のグループ・BOYNEXTDOOR。

SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で構成され、グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月に1st Single『WHO!』でデビューし、2024年7月にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビュー。2025年1月にリリースしたデジタルシングル『IF I SAY, I LOVE YOU』が主要チャートでトップを独占した。

5月には4th EP『No Genre』をリリース、グループ最高売上枚数を更新して初週売上約116万枚を記録。2024年12月の韓国仁川公演を皮切りに、アジア13都市で初のコンサートツアーを盛況裡に開催し、8月にはアメリカの音楽フェスティバル「Lollapalooza Chicago」への出演を果たすなど、大活躍を見せている。

8月20日には、JP 2nd Single 『BOYLIFE』を発売した。