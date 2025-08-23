ÃíÊ¸½»Âð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾å±Û¤Î¡Ö¾¢¡¦¾®»³½»·ú¡×¡¡ÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê±Æ¶Á¡¢¥íー¥³¥¹¥È¥Ó¥ë¥Àー¤È¤Î¶¥¹ç¤Ê¤É¤Ç¶ÈÀÓÄãÌÂ¡Ú¿·³ã¡Û
ÌÚÂ¤½»Âð¤Î·úÃÛ¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¾å±Û»Ô¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¤¬¡¢5Æü¤Ë¿·³ãÃÏºÛ¹âÅÄ»ÙÉô¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¾å±Û»Ô³ûÅç2¤Î¡Ö¾¢¡¦¾®»³½»·ú¡×¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï1996Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¾å±Û¥¨¥ê¥¢¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ëÌÚÂ¤·úÃÛ¹©»ö¶È¼Ô¡£2010Ç¯¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÎFC¤È¤·¤ÆÃíÊ¸½»Âð¤ÎÀÁÉé¤ËÃíÎÏ¤·¡¢2017Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÌó4²¯2500Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ä¥íー¥³¥¹¥È½»Âð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ±¶È¤È¤Î¶¥¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2021Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â¤¬Ìó1²¯3700Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶â·«¤ê¤â¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤êº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿·µ¬¼õÃí¤Î³ÍÆÀ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂà¿¦¤â¤¢¤ê6·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó3²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¾å±Û»Ô³ûÅç2¤Î¡Ö¾¢¡¦¾®»³½»·ú¡×¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï1996Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¾å±Û¥¨¥ê¥¢¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ëÌÚÂ¤·úÃÛ¹©»ö¶È¼Ô¡£2010Ç¯¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÎFC¤È¤·¤ÆÃíÊ¸½»Âð¤ÎÀÁÉé¤ËÃíÎÏ¤·¡¢2017Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÌó4²¯2500Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ä¥íー¥³¥¹¥È½»Âð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ±¶È¤È¤Î¶¥¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2021Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â¤¬Ìó1²¯3700Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶â·«¤ê¤â¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤êº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿·µ¬¼õÃí¤Î³ÍÆÀ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂà¿¦¤â¤¢¤ê6·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó3²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
Åìµþ,
Êè,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó