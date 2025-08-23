「オーマイガー！」ビーチ騒然…小型飛行機が“海に墜落”　大きなしぶき上げ機体一回転…離陸直後エンジン停止し“緊急着水”　アメリカ

アメリカ・ノースカロライナ州のビーチで、小型飛行機が海に墜落する瞬間がカメラに捉えられた。機体は大きな水しぶきを上げた後、衝撃で一回転。ひっくり返ったまま海に浮かんだ。パイロットは離陸直後にエンジンが停止したため緊急着水したといい、命に別条はなかったという。

突如海に緊急着水した小型機

アメリカ・ノースカロライナ州の青空が映えるビーチで2日に撮影されたのは、小型飛行機1機が大きな水しぶきを上げながら海に墜落する瞬間だった。

墜落後、衝撃で機体は一回転し、ひっくり返った状態で海の上に浮かんでいた。突然の出来事に浜辺にいた人たちもあ然とし、「オーマイガー！」と驚いた様子で飛行機を見つめていた。

コクピットは完全に海に沈んでしまっており、パイロットの身が危ぶまれていた。

離陸直後に“エンジン停止”原因を調査中

地元メディアによると、小型機に乗っていたのはパイロット1人だけで、軽いケガをしたものの、命に別条はないという。

パイロットは離陸直後にエンジンが停止したため、人がいない海に緊急着水したと話していて、連邦航空局は原因を調査中だ。

（「イット！」 8月15日放送より）