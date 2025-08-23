22日の日本ハム-ソフトバンク戦

プロ野球、パ・リーグの日本ハム―ソフトバンク戦が22日にエスコンフィールドで行われた。試合前には新庄監督と小久保監督がハイタッチ。審判団も笑顔になるシーンに、ネットでは好感の声が上がった。

ヒリヒリするような首位攻防戦のプレーボールを前に、両指揮官が笑顔でハイタッチだ。新庄監督と小久保監督は同学年で、2人はメンバー表を交換すると互いの右手を全力で強く叩いた。

見つめる審判団も思わず笑顔に。このシーンを「パーソル パ・リーグTV」が「【バ】バチコーン!!!審判団も思わず笑顔に【まとめるほどではないまとめ】」としてYouTubeにアップすると、ファンからは様々な声が上がった。

「流石同学年監督や。そしてハイタッチの時にいつも審判が笑ってるのが尚よし」

「新庄と小久保の関係良いな」

「楽しんでる新庄とニコニコ小久保見るのが最近の幸せ」

「小久保監督がニコニコでハイタッチした後ベンチに向かう時は真剣な顔になってるの推せる」

この日の試合は日本ハムが4-3で逆転勝利。首位・ソフトバンクとのゲーム差を2.5に縮めた。



