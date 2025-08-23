バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。特殊詐欺の被害に遭いやすい人物像について語った。

番組は「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺SP」と題して放送。高嶋は昨年末の同番組で特殊詐欺に遭ったことを明かしており、この日の放送で後日談を語った。

高嶋によると、事件後に警察関係者と自身の特殊詐欺被害について話す機会があり「ぶっちゃけ、どういう人が特殊詐欺に遭いやすいんですか？」と質問したという。

続けて警察関係者の話として「『怒らないで聞いてくださいね』と。『おしゃべりな人、それから自分だけは（詐欺に遭わない）というSっ気の強い人。この2つ』って言われて、ドンピシャなんだよね」と自身の性格との一致に苦笑した。高嶋は「1聞かれて10答えるタイプだから」と話して笑いを誘った。

被害の過程では「湾岸署のタナカ」なる人物と通話しており、「私も湾岸署のタナカさんとやりとりしたけど、タナカさんきっと楽しかったと思う。時々笑いも入れたりして」と自虐っぽく語っていた。