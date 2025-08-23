第1子妊娠中の元HKT48でタレント・坂口理子（31）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。7月に誕生した第1子長男のお宮参りを報告した。

坂口は「お宮参りに行ってきました 暑かったので午前中に！かつ全てを40分で終え退散！！」と書き出すと、長男を抱いた自身や、夫との家族ショットをアップ。

出産後の約1カ月間を振り返り、「は〜！あっという間に終わった新生児期…初めての事ばかりで日々息子にお母さんにしてもらっています」「これからももっともっと悩んだり落ち込んだりすると思うけど それよりも愛おしいが上回り、かけがえのない存在です。これからも一日一日の表情や感情を観察しまくって噛み締めていこうと思います」となどとつづった。

坂口は福岡県出身、1994年7月26日生まれ。女性アイドルグループHKT48の第2期生メンバーとして22年までグループ活動。現在はFBS「バリはやッ!ZIP!」に出演するなど福岡県を拠点に活躍。昨年7月に一般男性との結婚を発表し、今年7月に第1子となる男児を出産したことを発表した。