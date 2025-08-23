今回ご紹介するのは、耳掃除のタイミングで飼い主さんの手を前足でそっと押し戻す猫。その行動が「かわいい！」と、多くの人の心を掴んだそうです。投稿はX（旧Twitter）にて、251.9万回以上表示。いいね数は、なんと10万件を超えました。

【動画：ネコの『耳掃除』をしようとすると…】

耳掃除しようとすると毎回「やめてください」って手で止めてくる

今回、Xに投稿したのは「つきみねこ」さん。登場したのは、猫のつきみちゃん。

綿棒を持ち、猫の耳を掃除しようとしていた飼い主さん。しかしその瞬間、つきみちゃんは素早く前足を伸ばし、飼い主さんの手をぴたっとブロック。「そこから先は進入禁止です」とでも言いたげな表情に、見ている人もクスッと笑ってしまいます。強く叩くわけではなく、あくまで優しく押し返すところがまた愛らしいポイントです。

その後、何度も同じリアクションで耳掃除を拒否し続けていたつきみちゃん。飼い主さんが手を伸ばすたび、ちょこんと前足を伸ばし「やめてください」と合図。とっても微笑ましい光景です。

とはいえ、耳掃除も大切なお世話のひとつ。怠るわけにはいきません。最終的には、飼い主さんが頭を固定してあげると観念したようで、大人しく耳掃除されたようです。なんだかんだでお利口さんな猫ちゃんですね。

耳掃除を拒否するつきみちゃんにX民たちも爆笑

耳掃除の度に、手で拒否していたつきみちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「頭を掴まれた瞬間観念するのかしこ可愛いですね」「つきみちゃん賢いね。でも抵抗虚しく」「なんて優しい「やめてください」でしょうか。お耳掃除好きじゃないのにフキフキえらいねぇ」「諦めた顔もまたかわいい」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、つきみちゃんの耳掃除風景を見て笑いがこみ上げてきたようですね。

Xアカウント「つきみねこ」では、猫のつきみちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。つきみちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「つきみねこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。