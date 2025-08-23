「甘い服ニガテ」でも大丈夫！【しまむら】大人でも着やすい♡「フリルトップス」

「可愛いデザインの服は苦手……」そんな大人世代でも挑戦しやすそうな甘めトップスが、【しまむら】から登場！ 今回は、大人可愛いカジュアルスタイルを得意としている@marino12131さんが「甘いの苦手さんでも着やすい」と紹介しているフリルトップスに注目しました。肌馴染みの良いカラーやヘルシーな肌見せができるデザインで、大人のデイリーカジュアルにマッチするはず。

トレンド大本命！ 淡イエローのフリルトップス

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

今シーズンのトレンドカラーである淡イエローのトップス。肌馴染みの良いカラーで、大人世代もトライしやすそうです。肩まわりのフリルやたっぷりのギャザーなど女性らしさがギュッと詰め込まれたデザインは、1枚で主役級に着映えする予感。デコルテラインを美しく演出するスクエアネックで、さりげなく色っぽさも香ります。甘さ控えめに着たい人は、@marino12131さんのようにモノトーンのパンツと合わせてカジュアルに落とし込むと◎

ライン入りスカートと合わせてスポーツミックスに

サイドラインが入ったスカートと合わせれば、スポーツミックスの最旬スタイルに。顔まわりがぱっと華やぐイエローと、クールな黒のコントラストで、グンと大人っぽい雰囲気に仕上がります。トップスにボリュームがあるため、Iラインのボトムスで引き算してすっきり見せるのが甘さをセーブするカギに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M