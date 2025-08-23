Instagramアカウント『kazuyo tanabe』に投稿された、ある日の様子が「お父さんと猫ちゃんのやりとりがたまらないですｗ」「心が通っている」と話題に。お仕事中のお父さんにべったりとくっついていたため、「邪魔だなぁ」と言われてしまった猫ちゃん。思わず拗ねてしまう猫ちゃんですが、猫ちゃんはやっぱりお父さんにくっついていたいようで…？なんやかんや仲良しなふたりの様子は19万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：仕事中のお父さんにべったりの猫→『邪魔だなぁ』と言われると……】

お仕事中のお父さんの一言に、マイキーくんは…

この日、猫のマイキーくんは大好きなお父さんの隣にぴったりとくっついていたのだそう。しかし、この時お父さんはお仕事中。お父さんは体の上に乗ってくるマイキーくんが少し気になっていたようで、思わず「邪魔だなぁ」と口に出てしまったとのこと。その言葉を聞いたマイキーくんは、「ワシのことか？」と心外そうなご様子だったといいます。

お父さんの言葉にふてくされてしまったマイキーくんは、その後お父さんの上から飛び降りて少し離れた位置に移動したそう。しかし、そんな風に言い合えるのは、きっとふたりが本当に仲が良いからでしょう。痴話喧嘩のような光景に、ほっこりしてしまいます。

ふてくされながらも、お父さんのところへ戻ります

お父さんの一言でふてくされてしまったマイキーくん。しかし、お父さんが優しくマイキーくんの名前を呼ぶと、マイキーくんは「さっき邪魔や言うとったやろ」と少しご機嫌斜めな様子を見せながらも振り返ってくれたとのこと。まだ怒ってはいるものの、やはり大好きなお父さんの呼びかけには反応してしまうようです。

そして、「なんだかんだでワシのこと大好きやねんな」と、どことなく嬉しそうなマイキーくん。さっきまでふてくされていたのも忘れて、再びお父さんのそばへと寄っていくのでした。

"ツン"と"デレ"なふたりの関係にほっこり♡

お父さんに名前を呼んでもらったマイキーくんは、さっきまでの不機嫌はどこへやら。ウキウキとした様子で再びお父さんのお腹の上へと戻っていきます。

まるで何事もなかったかのようにさっきと同じ場所に座り込むマイキーくんの姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

そして、お父さんの隣に座ったマイキーくんは、「ここにおるから、ちゃっちゃと仕事終わらせや」とお父さんに激励を送ったそう。

そんな、ほんのり"ツン"なお父さんと、がっつり"デレ"なマイキーくんの『ツンデレコンビ』の光景に、癒やされてしまう人が続出するのでした。

そんなマイキーくんとお父さんのやりとりには、「嫌よ嫌よも何とやら♡」「猫って人間の言葉理解してますよね」「マイキーが邪魔なわけないや～ん！」と、温かなコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『kazuyo tanabe』では、マイキーくんとお父さんの仲良しな光景や、家族たちとの賑やかで温かな日々が投稿されています。

マイキーくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kazuyo tanabe」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。