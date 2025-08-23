BOYNEXTDOOR、“ある場所”でさらなる魅力に迫る 『M:ZINE』3週連続出演
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、9月5日、12日、19日に放送されるテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50※関東ローカル）に出演する。
【写真】接近ショット！顔を近づけるJAEHYUN＆LEEHAN
同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが、歌、ダンス、ラップ、作詞作曲など多彩なスキルを併せ持つハイパーマルチなBOYNEXTDOORのさらなる魅力に迫る。
昨年7月の出演以来、およそ1年ぶりの登場となるBOYNEXTDOOR。前回以上に6人の素顔を深掘りすべく、M:ZINE編集部とメンバーは“ある場所”へ。BOYNEXTDOORと○○体験や、音楽ルーツを探りまくる質問コーナー、人気企画「ダマしているのは誰だ!?ダンス人狼モンスター」など、盛りだくさんの内容を3週にわたって送る。
また、CSテレ朝チャンネル1では、9月28日正午から午後1時30分に『M:ZINE完全版〜K-POPアーティストBOYNEXTDOORの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。
BOYNEXTDOORは、アーティスト兼プロデューサーのZICOが率いるHYBE傘下のレーベル・KOZ ENTERTAINMENT初のグループ。SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で構成され、グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビューし、24年7月には日本1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした。今月20日には日本2ndシングル「BOYLIFE」をリリースした。
