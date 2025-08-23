TTFC『山本康平の忍び道』が『全スーパー戦隊展』に“お忍び”で潜入 レジェンドキャストが大集結
『スーパー戦隊』50周年を記念した番組シリーズ史上初の大規模展覧会『全スーパー戦隊展』が、東京ドームシティプリズムホールで開催中。TTFCオリジナルのトークバラエティ番組『山本康平の忍び道』のレギュラーメンバー、山本康平：『忍風戦隊ハリケンジャー』（2002年）ハリケンイエロー／尾藤吼太役と、長澤奈央：『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンブルー／野乃七海役が会場に潜入すると…。そこにはレジェンド達がスペシャルゲストとして待っていた。23日から配信がスタートとなる。
【画像】レジェンドキャストが大集結した『山本康平の忍び道』
・広瀬仁美：『忍者戦隊カクレンジャー』（1994年）鶴姫／ニンジャホワイト役
レポーター役・長澤の忍者先輩、広瀬仁美。30年ぶりの新作『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』（TTFC会員見放題配信中）にも出演し、再び鶴姫を演じている広瀬さんが無敵将軍を前に語る。
・岸祐二：『激走戦隊カーレンジャー』（1996年）陣内恭介／レッドレーサー役
『忍風戦隊ハリケンジャー』で「滑川数馬」役で出演した際のニンジャミセンの前でトークした。
・松風雅也：『電磁戦隊メガレンジャー』（1997年）並樹瞬／メガブルー役
玩具コーナーで語ったは「青、赤、緑！」とスーパー戦隊ヒーローに変身した経験を持つ松風だった。
・宮澤寿梨：『星獣戦隊ギンガマン』（1998年）サヤ／ギンガピンク役
「ギンガの森に帰ってきた気分！」と、「妖精ボック」の前で裏話を語る。
・西岡竜一朗：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年） 巽マトイ／ゴーレッド役、谷口賢志：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』巽ナガレ／ゴーブルー役、原田篤：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』巽ショウ／ゴーグリーン役
『ゴーゴーファイブ』からは、西岡、谷口、原田と兄弟役を演じた3人が登場。
・和泉宗兵（前：小泉朋英）：『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年）ドモン／タイムイエロー役、笠原紳司：『未来戦隊タイムレンジャー』滝沢直人／タイムファイヤー役
『タイムレンジャー』からは和泉、笠原が登場。
・富田翔：『爆竜戦隊アバレンジャー』（2003年）三条幸人／アバレブルー役
『爆竜戦隊アバレンジャーwithドンブラザーズ』（TTFC会員見放題配信中）で、20年後の「三条幸人」も演じている。
・林剛史：『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年）戸増宝児／デカブルー役
林さんはマーフィーK9と楽しくインタビュー。
・福井未菜：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）宇崎ラン／ゲキイエロー役、聡太郎：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』久津ケン／ゲキチョッパー役、平田裕香：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』メレ 役
『ゲキレンジャー』からはヒーロー役と悪役の3人が仲良く（？）登場。
・長濱慎：『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014年）虹野明／トッキュウ6号／ザラム役
長澤が「初めまして〜、会いたかったの〜！」と突進、大先輩の猛烈アタックに恐縮する。
・松本岳：『手裏剣戦隊ニンニンジャー』（2015年）加藤・クラウド・八雲／アオニンジャー役
先輩忍者である長澤のインタビューに真剣に答える後輩忍者の松本。
・坂本浩一（監督）
レジェンドが集まると聞いて駆けつけてくれた坂本監督。カクレンジャー、シュリケンジャー、ニンニンジャーが集まって監督と密談も？
【出演】
山本康平
長澤奈央
【スペシャルゲスト】
広瀬仁美：『忍者戦隊カクレンジャー』（1994年）鶴姫／ニンジャホワイト役
岸祐二：『激走戦隊カーレンジャー』（1996年）陣内恭介／レッドレーサー役
松風雅也：『電磁戦隊メガレンジャー』（1997年）並樹瞬／メガブルー役
宮澤寿梨：『星獣戦隊ギンガマン』（1998年）サヤ／ギンガピンク役
西岡竜一朗：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年） 巽マトイ／ゴーレッド役
谷口賢志：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年）巽ナガレ／ゴーブルー役
原田篤：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年）巽ショウ／ゴーグリーン役
和泉宗兵（前：小泉朋英）：『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年）ドモン／タイムイエロー役
笠原紳司：『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年）滝沢直人／タイムファイヤー役
富田翔：『爆竜戦隊アバレンジャー』（2003年）三条幸人／アバレブルー役
林剛史：『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年）戸増宝児／デカブルー役
聡太郎：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）久津ケン／ゲキチョッパー役
平田裕香：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）メレ役
福井未菜：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）宇崎ラン／ゲキイエロー役
長濱慎：『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014年）虹野明／トッキュウ6号役
松本岳：『手裏剣戦隊ニンニンジャー』（2015年）加藤・クラウド・八雲／アオニンジャー役
【シークレットゲスト】
坂本浩一（監督）
