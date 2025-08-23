『千原ジュニアの座王』“前代未聞”の事態 FUJIWARA藤本→カンテレアナにバトンタッチ
22日深夜放送のカンテレ『千原ジュニアの座王』（関西ローカル）で、番組史上“前代未聞”の出来事が起こった。
【写真】『座王」審査委員長 フジモン→竹上萌奈アナに交代
千原ジュニアが主宰する“笑いの総合格闘技”『座王』。今回は、FUJIWARA・藤本敏史が審査委員長を務めたが、冒頭からハリウッドザコシショウが「審査委員長はおかしい！」と吠え、過去の不祥事を反省するなら「プレイヤーとして戦え！」と総ツッコミが飛んだ。
藤本は断固拒否して「俺は平場だけやねん」と言いつつ、大喜利の答えにダメ出しをいれると、ジュニアが「じゃあ、手本を見せて！」と要求。すると、審査委員長が藤本から急きょ、『座王』経験者の竹上萌奈アナウンサーへバトンタッチされる事態となった。
MC：千原ジュニア
アシスタント：竹上萌奈（カンテレアナウンサー)
審査委員長：FUJIWARA藤本
プレイヤー：ハリウッドザコシショウ、ミサイルマン 岩部、水田信二、すゑひろがりず 三島、ツートライブ、ちょんまげラーメン 田渕、セルライトスパ 大須賀、コロコロチキチキペッパーズ
