EXITりんたろー。悩んでいる妻・本郷杏奈に寄り添うも…思わぬ反応「リアルは全然違う」

8月21日深夜放送のフジテレビ系『何か“オモシロいコト”ないの？』に出演したEXIT・りんたろー。が、妻・本郷杏奈とのエピソードを明かした。

今回の放送では、りんたろー。ら既婚の芸人が登場し、自身の妻やそれぞれの結婚生活などについてトークを展開。この中で、りんたろー。は“子供番組で学んだ知識が家では1つも採用されない”といい、「今、子育て番組2つやらせてもらってまして、そこで得た知識がとんでもないことになってるんですよ」「もう子育て系シンクタンク（研究機関）みたいな」と切り出した。

続けて、「例えば、寝かしつけの際は抱っこするんじゃなくてベッドの近くで見守るのがいいんだとか、キッチンを週1回コーティングすることでいちいち掃除しなくて済むとか、有意義な情報が（学べる）」と説明。

さらに、「自分の家にも取り入れてみようじゃないですけど、奥さんが悩んでる時に、“そういうのはこうしたほうがいいらしいよ”みたいな感じで、ちょっと手を差し伸べたりするんです」とした上で、「奥さんが1回ですね、リビングのテーブルを強く叩きまして」「『事件は現場で起きてんだよ！』」と妻から予想外の反応が返ってきてしまったと明かした。

そして、「リアルは全然違う。あ、そうか。僕は建前だけで番組をやってしまってたのかな」と反省したといい、「その情報を持ち帰りまして、番組のスタッフみんなでフィードバックしましてね」「“なるほど、そういう意見があるのか。じゃあこうしていこう”番組の質がグングン上がる」と、妻のリアルな意見が結果的には番組制作に活きたとも補足していた。