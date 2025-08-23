◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン（2025年8月22日 カナダ ミシサガGC＝6661ヤード、パー71）

第2ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックでツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。2位とは3打差。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた岩井明は「今日も悪くなかったと思う。チャンスにつけられたけど、パットが惜しいなというのがたくさんあった」と笑みを浮かべた。

2番でボギーが先行したが、パー3の3番で左の傾斜をうまく使い1・5メートルにつけてバウンスバック。「2番は3パットのボギーだったけど、焦りもなく、次のホールを迎えていいショット、いいパットができた」と胸を張った。

パー5の5番はセミラフから1メートルにつけてバーディー。8番は花道から寄せ切れず落としたが、13番パー5は第2打をグリーン近くに運び、アプローチがピンをオーバーしたが、返しのパットをねじ込んだ。17番は3メートルのチャンスをものにした。

第2ラウンドはフェアウエーキープ率71・43％、パーオン率77・78％を記録。「ティーショットがいい感じで打てている。フェアウエーから（第2打を）打てるといいスコアをつくれる」と好感触を口にした。

ツアー初優勝を飾った前週は4位で決勝ラウンドに進み3日目から首位に浮上したが、今週は初日から単独首位を独走中。「今週もいい位置で週末を迎えられるので、楽しんで回れればいい」。自然体で2週連続優勝を目指していく。