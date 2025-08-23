好き＆行ってみたい「石川県の星空スポット」ランキング！ 2位「千里浜なぎさドライブウェイ」、1位は？【2025年調査】
晴れた夜空に瞬く満天の星は、都会の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれる特別な景色。中部地方には海辺や高原、山頂や湖畔など、ロマンチックな星空が楽しめる絶景スポットが数多くあります。地元の人に愛され、旅行者も足を運びたくなる魅力あふれる場所とは――。
All About ニュース編集部では、2025年8月13〜14日の期間、全国10〜60代の男女202人を対象に、星空スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「石川県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「夜は海岸から広がる水平線と星空が一体化し、波の音を聞きながら満天の星を楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「波の音を聴きながら星空を見るのは素敵だと思うから」（50代男性／静岡県）、「千里浜なぎさドライブウェイは、車で砂浜を走れる珍しい場所として有名ですが、夜になると広大な海と空が一体となるような星空が広がります。視界を遮るものがなく、水平線近くまで星が見えるため、開放感は抜群です。波音と潮風に包まれながら眺める星空は、まるで別世界のような感覚を味わえます。特に夏の天の川や流星群観賞には絶好のロケーションで、ドライブと星空観賞を同時に楽しめる点も魅力です」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「合掌造りと星空のコンビネーションを楽しめるから」（40代男性／神奈川県）、「白山連峰と深い渓谷、四季折々に彩られる森を一望できる、まるで絵画のような大パノラマが魅力で、星空も大きいです」（40代女性／埼玉県）、「標高1,100m地点にある見晴らしの良い展望台からは白山を眺められるし、視界を遮らないから星空もきれい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：千里浜なぎさドライブウェイ／42票日本で唯一、車で砂浜を走れる千里浜なぎさドライブウェイは、昼間の爽快なドライブコースとして有名ですが、夜には広大な海辺の星空観賞地へと変わります。視界を遮るものがなく、水平線の上に広がる星の瞬きや流れ星を浜辺から望むことができるのが特徴です。波音を聞きながら眺める夜空はロマンチックで、ドライブデートや家族旅行にもぴったりのスポットとして人気を集めています。
1位：白山 白川郷ホワイトロード展望台／60票白山連峰の自然に抱かれたホワイトロード展望台は、石川県随一の星空名所とされています。山間部のため光害がほとんどなく、満天の星や天の川が圧倒的な迫力で広がるのが魅力です。標高の高さから空気が澄み渡り、肉眼で見られる星の数も格別。四季ごとに変化する白山の自然と共に、ここでしか味わえない星空体験ができるスポットです。静寂の山道を進んだ先に待つ夜空は、訪れる人を非日常の世界へと誘います。
