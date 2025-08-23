1945（昭和20）年8月15日の「玉音放送」から半月が過ぎた8月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥は、厚木飛行場（神奈川県大和市、綾瀬市）へ降り立った。そして、9月2日の降伏文書調印式を経て、連合国軍による「日本の占領統治」がはじまった。人々と物資輸送の要となる“鉄道”も、連合国軍最高司令官総司令部の指揮下に置かれた。連合国軍は、専用の列車や車両を用意するように要求した。「占領下の鉄道」とは、どんなものだったのか。戦後80年の陰に埋もれた“占領下の鉄道史”の1ページをふりかえってみたい。

連合国軍鉄道輸送司令部

占領統治下における日本には、アメリカに続きイギリス、中華民国、ソ連（当時）、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランスなどの占領軍が進駐した。日本の鉄道が、国鉄・私鉄を問わず、連合国軍総司令部（GHQ）の指揮下にあった第3鉄道輸送司令部（3rdMilitary Railway Service／MRS）の管理下に置かれた。

占領統治下における日本の鉄道への指示・命令（＝指令）は、その下部組織である地区司令部 (DTO) を介して、鉄道司令部 (RTO) が行った。まずは国鉄（当時は運輸省）に対して、目的に応じた客車や貨車の供出（＝接収）と、「連合国軍専用列車」を運転するように指示した。

連合国軍の主力部隊は、アメリカの太平洋陸軍第6軍と第8軍であり、第8軍が東日本に、第6軍が西日本に進駐した。第8軍は横浜（のちに東京）に、第6軍は京都に司令部を置いた。

第3鉄道司令部が置かれていた日本郵船横浜支店（現・横浜郵船ビル）。この建物は1936（昭和11年）に建てられたもので、現在も同地（横浜市中区海岸通）に現存している＝撮影時期不詳、写真〔国鉄OB譲受〕所蔵筆者

差し出した客車と貨車は約850両

1945（昭和20）年9月以降の占領統治下では、連合国軍の国内移動の便宜を図るため、通常の列車に連合国軍の高官をはじめ将校や将兵のみが利用できる「専用車」を連結して列車を運行するように、第3鉄道司令部は国鉄に対し、極令を出した。

同年12月には、利用が多い区間には「連合国軍の専用列車」を走らせるように指示があり、その使命は高官など要人の輸送をはじめ、将校・将兵や部隊の輸送から物資輸送、しいては将兵の休暇旅行に至るまで多岐にわたった。これらに使用する客車や貨車は、国鉄の車両だけでも“約850両”がGHQに接収された。そのなかには、天皇の御料車（専用車）や皇太子の特別車、三直宮（さんじきみや／昭和天皇の3人の弟宮のこと）専用車も含まれていた。

この連合国軍専用列車は、すべてに優先して運行するものとされ、列車は専用の編成を組み、東京と各地を結んだ。一例では、「Allied Limited（アライド・リミテッド）」は、連合軍特急として東京〜門司・佐世保を、「Osaka Express（オオサカ・エクスプレス）」は、文字どおり急行列車として東京と大阪を結んだ。「BCOF（British CommonwealthOccupation Force） Train（ビコーフ・トレイン）」は、イギリス連邦占領軍の“休暇列車”として東京〜呉、伊東〜呉の間を運行するなどした。

いっぽうの私鉄路線では、1946（昭和21）年7月22日付で通常の列車に「専用車」を連結することが通達された。これに対応するため、多くの私鉄では通常利用する車両の一部を改造し、車内の三分の一のスペースに仕切りを造って連合国軍の専用室とした。小田急線（当時は東急・小田原線）には、1両全室を専用車両とする電車が3両用意された。翌年の1947（昭和22）年10月から一部の私鉄では、2等運賃（通常は3等運賃）を支払えば、誰もが専用室を利用できるようになった。

東京急行電鉄（現・東急電鉄）の記録によれば、1948（昭和23）年をピークに連合国軍関係者の利用は減少し、1950（昭和25）年9月には専用車の一部が解除され、1951（昭和26）年5月からはすべての専用車が廃止された。

GHQに接収された車両の一例。この客車は、連合国軍に属する高官などが使用した特別車（軍番号1725）で、車体には「ALLIED FORCES（＝連合軍）」、「HANNIBAL（＝車両の通称）」の表記が読み取れる＝1947年11月1日、原宿駅宮廷ホーム、写真／宮内公文書館蔵

東海道線を走る連合国軍専用列車「Allied Limited（アライド・リミテッド）／連合軍特急」＝1947年撮影、写真所蔵／JLNA

通常の塗装色に白色の帯をまとった東急の連合国軍専用車＝1950（昭和25）年撮影、写真／宮田道一コレクション

特別にしつらえた専用列車

連合国軍総司令部は、1946（昭和21）年6月になると、米軍第8軍司令官用の特別専用列車を運行するよう、運輸省（のちの国鉄）に命じた。こうした特別専用列車の運行は、司令官用にとどまらず高官用も用意され、特別にしつらえた専用の客車列車が3編成もあった。それぞれに愛称が付けられ、司令官用が「Octagonian（オクタゴニアン）」、高官用は「Coronet（コロネット）」、「Ambassador（アンバサダー）」と呼ばれた。

このうち、司令官用の特別列車「オクタゴニアン」は、展望車、食堂車、寝台車3両、2等荷物車で組成された特別な編成だった。展望車は天皇の御料車（国賓用展望御料車第10号）、食堂車も天皇の御料車（国賓用御食堂御料車第11号）で、寝台車のうちの1両は元”三直宮用”の1・2等寝台車（スイロネフ381→軍番号スイロネ1309）と、GHQが接収した天皇や皇族の専用車が使われた。

この接収をめぐっては、当時の運輸省が現役の御料車を関東の郊外へ疎開させるなどして隠ぺい工作を図り、旧型の御料車ばかりを連合国軍側に見せることで“接収から死守”したという逸話が残されている。その結果、大正生まれの展望車と食堂車のほか、皇族用といった使用頻度の少ない車両が接収対象となった。このほか接収対象となった一般の車両も、1等車や2等車といったハイクラスな車両ばかりがその対象となった。

特別列車「オクタゴニアン」号を使用した第8軍の初代司令官ロバート・ローレンス・アイケルバーガー中将は、マッカーサー元帥に次ぐ総司令部のナンバー２という立場だった。ゆえに、日本政府とマッカーサー元帥との交渉ごとがこじれると、その話の仲介役になるなど日本政府からの信頼も厚い人物だった。

1947（昭和22）年10月7日のこと、長野県軽井沢から東京へ向かうアイケルバーガー中将を乗せた“第8軍特別列車”と、全国御巡幸で東京から長野を経由し新潟県へ向かっていた昭和天皇が乗られた御召列車が、“碓氷峠”（横川駅〜軽井沢駅間）のあたりでバッティングすることが判明した。これに対しRTO（鉄道司令部）は、当時単線だった区間での列車の輻輳（列車ダイヤ交錯）を避けるため、御召列車に対して途中駅で時間調整を行い、先に特別列車を通過させるように指示したことがあったという。占領下ならではの御召列車エピソードだ。

「オクタゴニアン」号に組み込まれていた”展望御料車”は、1951（昭和26）年6月にGHQの接収を解かれると、皇室用客車として復帰した。しかし、その後は使用されることはなく、1959（昭和34）年10月に廃車となった。廃車後は国鉄で大切に保管され、1969（昭和44）年10月に鉄道記念物の指定を受けた。現在では、JR東日本が運営する「鉄道博物館」（さいたま市）に、常設展示されている。

第8軍特別列車「オクタゴニアン」号に編成されていた展望御料車の内部。GHQ接収を解除された後は使用されることはなかった＝撮影時期不詳、写真〔国鉄OB譲受〕所蔵筆者

鉄道博物館で展示公開されているGHQに接収された歴史を持つ国賓用展望御料車第10号＝2010年12月18日、埼玉県さいたま市

マッカーサー夫人も乗車したオクタゴニアン号

1948（昭和23）年9月、第8軍の初代司令官ロバート・ローレンス・アイケルバーガー中将が更迭され、後任にはウォルトン・ハリス・ウォーカー中将が着任した。この人物は、東條英機らA級戦犯7名の絞首刑、火葬、遺骨の扱いなどの執行責任者を務めた人物だ。

ウォーカー中将は着任早々、司令官専用列車の改造を命じた。その車両とは、元・三直宮用1・2等寝台車（スイロネフ381→軍番号スイロネ1309）で、その室内レイアウトを変更し、寝室と特別室を兼ねた1等室を拡張して“夫婦”で使用できるように改造するというものだった。

当時、戦後まもないこともあり物資が不足している最中での改造指示に、運輸省関係者は頭を悩ませた。壁材には高級なベニヤ板（チーク材）を用意する必要があった。探し回った結果、日本楽器製造（現・ヤマハ）天竜工場から部材調達した。このほか、シャワー室の新設や冷房装置の取り付けも行われた。

当時、天皇や皇族方が使用する車両には、冷房装置は皆無であった。すでに国内の鉄道では、1936（昭和11）年に冷房装置を取り付けた車両は存在していたが、質素倹約を旨とする昭和天皇のお考えもあって、1955（昭和30）年になってようやく御料車にも冷房装置が取りつけられたほどだった。

改造整備を終えた司令官特別列車用の一・二等寝台車は、その愛称もそれまでのハートフォードから「サンアントニオ（ウォーカー中将の出身地名）」へと改称された。改造を終えた1948（昭和23）年12月には、早速、マッカーサー夫人とウォーカー夫人が、他の将軍の婦人らを伴って京都旅行へと出発していった。

この車両は、1951（昭和26）年4月にGHQの接収を解かれ、皇室用車両へと復籍し、皇太子殿下（現・上皇陛下）用の御料車第14号として活躍した。後年には、”国賓用の御料車”としても使用された。本車は現在も、車籍（人でいう戸籍のようなもの）を有したまま、都内のJR車両工場内で保管されている。戦中・戦後を走ってきた歴史の生き証人でもある車齢87年の客車は、何を語るでもなく、日の当たらない“倉”の中で静かに老体を休めている。

ハートフォード号からオクタゴニアン号へと改造された元・皇族用一・二等寝台車（軍番号1309）＝1948（昭和23）年12月、写真〔国鉄OB譲受〕所蔵筆者

RTO（鉄道司令部）から指示されたオクタゴニアン号（軍番号1309）への改造図面＝資料〔国鉄OB譲受〕所蔵筆者

