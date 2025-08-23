　横浜FCが22日にクラブ公式X(旧ツイッター/@yokohama_fc)を更新し、『モーニング娘。』の元メンバーで歌手・女優の加護亜依さんの来場することを発表した。

　来場試合は9月20日にホームで行われるJ1第30節・アルビレックス新潟戦。当日の出演イベントの詳細は追って告知するという。

　このポストに対し、「マジかよ!?」「すげー」「まさかの加護ちゃん」「加護ちゃんのビジュ大好きだから嬉しい」「トップクラスのアイドル」「ご加護が有りますようにってことね」などの声が上がった。

　横浜FCは今季J1で26試合を消化し、6勝4分16敗(勝ち点22)で19位。残留圏内の17位とは3ポイント差となっている。