22日の阪神戦で高橋から9号

プロ野球・ヤクルトの村上宗隆内野手が、22日の阪神戦（神宮）で先制の9号ソロを放った。7月29日に復帰後、22試合で9本という量産ぶりにファンからも感嘆の声が漏れた。

22日の阪神戦に「4番・三塁」で先発出場した村上。4回の第2打席、阪神の高橋から先制の9号を左中間に叩き込んだ。打たれた投手は膝に手を置き唖然とした表情を浮かべた。

上半身のコンディション不良で出遅れ4月17日が今季初出場だったが、この試合でケガが再発。7月29日に復帰してからは22試合で9本塁打、今季24安打のうち9本がホームランという量産ぶりだ。

中継したDAZNの野球公式Xが「虎党のど真ん中へ 村上宗隆 先制の9号ホームラン 第1打席に続いて左中間への一打」として動画を投稿すると、ファンからは感嘆の声が漏れる。

Xには「あまりにも別格すぎる」「もうメジャー行くのやめない？ もう一年だけ日本残ってくれないですかね？」「戻ってきてからの活躍、さすがとしか言えんわ」などのコメントであふれていた。



（THE ANSWER編集部）