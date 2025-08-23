◇第107回全国高校野球選手権大会第15日目 決勝 沖縄尚学―日大三（2025年8月23日 甲子園）

決勝戦のオーダーが発表され、悲願の初優勝を狙う沖縄尚学（沖縄）は背番号10の新垣有絃（2年）が先発マウンドに立つ。4番には2試合連続で宜野座恵夢（3年）が入った。

先発マウンドはここまでエースの末吉良丞（2年）と新垣有が交互に務めており、新垣有は準々決勝・東洋大姫路（兵庫）戦以来の先発。末吉は準決勝までの5試合全てで登板している。

打線は準決勝とは中軸の並びを入れ替えた形。2試合連続で4番を宜野座に託し、準決勝では3番だった新垣瑞稀（3年）を5番に、同じく5番で決勝適時打を放った比嘉大登（3年）を3番に入れた。沖縄の盛り上がりを受け、比嘉公也監督は「見えない力を選手たちが力に変えて、一戦必勝で優勝できたらいい」と話した。

▽沖縄尚学スタメン

（1）中 宮城 泰成（3年）

（2）遊 真喜志拓斗（3年）

（3）二 比嘉 大登（3年）

（4）捕 宜野座恵夢（3年）

（5）一 新垣 瑞稀（3年）

（6）三 安谷屋春空（3年）

（7）左 阿波根 裕（3年）

（8）右 伊波 槙人（3年）

（9）投 新垣 有絃（2年）