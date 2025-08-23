裁判の証拠として使われたマクスウェル受刑者とエプスタイン元被告の写真。撮影日時不詳/US District Court for the Southern District of New York

（ＣＮＮ）米司法省は２２日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告の元交際相手、ギレーヌ・マクスウェル受刑者に対して先月行った聞き取り調査の記録を公開した。マクスウェル受刑者とエプスタイン元被告の関係について新たな詳細が明らかになった。

マクスウェル受刑者はブランチ司法副長官から数時間に及ぶ質問に答えた。

全３７７ページの文書の主な内容は以下の通り。

カメラ：マクスウェル受刑者は世界各地に散らばるエプスタイン元被告の不動産すべてで電気技師の採用を担当していたが、秘密の監視システムや「不適切な」カメラについては一切知らなかったと証言した。エプスタイン元被告を巡っては長年、権力者が未成年の少女と違法な関係に及ぶ様子を秘密録画していたとの疑惑が取りざたされていた。

エプスタイン元被告の行動：ブランチ氏はマクスウェル受刑者に、エプスタイン元被告は「あなたから見て性的に逸脱しているか」と尋ね、特に元被告と常に行動を共にしていた若い女性たちについて言及した。ブランチ氏が「正常でないと言うのは控えめすぎる表現だと思うが？」と水を向けると、マクスウェル受刑者は「その通りだ」と答えた。

エプスタイン元被告と距離を置く：エプスタイン元被告が未成年の少女を虐待していたとの疑惑に関し、マクスウェル受刑者は「私は一度も目にしたことがない」と証言したものの、「エプスタイン氏がそういった事をしなかったと言っているわけではない」と言い添えた。そしてエプスタイン元被告と距離を置こうとするかのように、「私は彼を擁護するためにここにいるのではない」と述べた。

エプスタイン元被告の死：マクスウェル受刑者は聞き取り調査の中で、「私は彼が自殺したとは思っていない」と発言。誰が殺害に関与したのか推測するよう求められると、分からないと答えたが、刑務所内での無関係な襲撃だった可能性を示唆した。

顧客リスト：エプスタイン元被告の「顧客リスト」については存在しないと証言し、説明を試みたものの、この説明はブランチ氏を困惑させたようだった。

トランプ氏：マクスウェル受刑者は、トランプ大統領とエプスタイン元被告の交友関係の中で不適切な行動を目撃したことは一度もなく、トランプ氏の不適切行動に関する疑惑も耳にしたことがないと証言した。また、トランプ氏の大統領就任を「並外れた功績」と称賛した。

マッサージとマール・ア・ラーゴ：マッサージの場やエプスタイン元被告の自宅でトランプ氏の姿を目にしたことはないとも証言した。記憶には残っていないものの、トランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」のスパのマッサージ師が、エプスタイン元被告に個人的にマッサージを行った可能性はあるという。「マール・ア・ラーゴ」から女性を引き抜いたことは否定した。

その他の著名人：マクスウェル受刑者はエプスタイン元被告やロバート・ケネディ・ジュニア保健福祉省長官と恐竜の骨を探す旅に出かけた経験についても触れ、「ケネディ氏に関して不適切行為を目にしたことは一度もない」と述べた。また自身の知る限り、クリントン元大統領がマクスウェル受刑者の居合わせた場でマッサージを受けたことや、エプスタイン元被告の私有の島を訪れたことはないとも証言した。