山羊座のあなたは制汗剤の種類を見直してみて！【8／23土曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月23日（土）の運勢はこちら！牡羊座
水筒の選び方を見直してみましょう。機能性とデザインを両立させたアイテムが健康管理に役立ってくれるはず。牡牛座
木陰の見つけ方を覚えると外出が快適になります。自然の涼しさを活用することで暑さをしのげるでしょう。双子座
領収書の整理を習慣化すると確定申告が楽になります。継続的な整理が後々の手間を省いてくれるでしょう。
ハンカチやタオルの使い分けを工夫してみて。清潔感を保つ工夫が対人関係にも好影響をもたらしてくれます。獅子座
日焼け止めの塗り方を見直すと肌ストレスが軽減されます。正しいケア方法が美容効果を高めてくれそうです。乙女座
サングラスの選び方を研究してみて。顔に合うものを見つけることで外出時の気分が上がってくれるでしょう。天秤座
電話の使い方を工夫すると人間関係が深まりそうです。声だけのやり取りでも心の距離は縮めてくれるはず。蠍座
竹シーツや冷感マットを試してみてください。体感温度を下げる工夫が夜の寝苦しさを軽減してくれそうです。射手座
すだれやよしずで日除け対策をすると涼しさが増します。和の涼み方が現代生活に風情をもたらしてくれそう。山羊座
制汗剤の種類を見直してみてください。自分に合うものを見つけることで夏の外出が快適になってくれるはず。水瓶座
梅干しや酢の物で夏バテ対策をしてみましょう。酸味のある食べ物が酷暑の食欲を回復させてくれそうです。魚座
電車の乗車位置を変えてみると通勤が楽になります。小さな工夫が毎日の移動を快適にしてくれるでしょう。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな