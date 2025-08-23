ピン芸人、あさひ（36）が22日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」に出演した。オンラインカジノ賭博の疑いで警視庁に書類送検されていたが、東京地検が19日に不起訴処分としたことを発表していた。

あさひは冒頭に「このたびは私事でご心配、ご迷惑をおかけしてすみません。信頼を取り戻せるように頑張ります」と話した。そして「今日のネタは（書類送検前の）6月に審査を受けていたんですが『正義のヒーロー』ものです。誰がやってるんだって話ですが」と笑わせた。

ネタでは、地球侵略をたくらむ悪と長年一人きりで戦うスーパーヒーロー、ジャンスティスライダーが主役。悪との戦いをスマホで動画に撮る一般市民にブチ切れ、毎回単独で来ては退散する悪、ようやく現れた新ジャスティス・ライダーとのやりとりで笑わせた。

あさひは2016年（平28）に結成したダニエルズを昨年9月に解散。以後はピン芸人として活動している。

ゲストはりけ〜んず、友田オレ、豆鉄砲、さすらいラビー、BOOMER＆プリンプリン。タイタン所属は他に爆笑問題、ウエストランド、キュウ、脳みそ夫、まんじゅう大帝国、ネコニスズ、シティホテル3号室、春とヒコーキ、須藤ジムが出演。全国の映画館27館で「爆笑問題withタイタンシネマライブ」と題して同時生中継された。