【ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント】（北海道ブルックスCC=7286ヤード・パー72）2日目

同一主催者による2週連続の新規大会は、「バーディー合戦」と「ロースコア」での戦いが当初のコンセプトだった。

前週の「ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」は大会名通りにバーディーを量産。予選カットラインは8アンダーとなり、史上最多アンダーパーの32に迫る通算30アンダーで並んだ比嘉一貴と米澤蓮のプレーオフは比嘉が制した。

今大会は「アンダーパーが出ない」厳しい接戦が理想されたが、火曜日の雨と夏場でグリーンを硬くできない事情から、今週も選手たちはおもしろいようにバーディーを奪い、スコアはグングン伸びている。

2日目に首位に立ったのは、この日64をマークした通算13アンダーの小平智。12アンダー以上も３人いる。前週の大会は2日目トップが比嘉の17アンダー。現在のコンディションなら今回も30アンダーが狙えるのではないか。

「それは無理でしょう」と、ツアー関係者がこう言う。

「週末はもう少しグリーンが硬く、早くなると思ったが、苫小牧の天気予報を見ると金曜日の深夜から未明にかけて雨が降る。この雨でソフトなグリーンがキープされたらバーディー合戦は最終日まで続くでしょう。ただし、前週とは対照的なコンセプトの大会にするのが狙いで、しかも賞金は今季最高の4260万円と高額です。今回は前週の優勝スコアには近づけたくないでしょう」

関係者が続ける。

「とはいえ、強風は当てにはできないし、ここにきてフェアウエーを絞るわけにもいかない。3日目から打てる手といえば、ピン位置だけです。選手から『意地悪だ』との声が出るようなところにピンを切ってでも、20アンダー前後に抑えるのではないか。そうしないと面白くないでしょう」

優勝賞金は前週（1200万円）の3.55倍。厳しい戦いを勝てばこそだ。