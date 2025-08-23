21日のヤクルト戦で5回3安打1失点の好投、日米通算199勝となる今季2勝目を挙げた巨人の田中将大（36）に対する評価が一変した。

楽天から加入した今季は、4月3日の巨人初登板で勝利投手になったものの、その後は立て続けに炎上して二軍落ち。8月に3カ月のファーム暮らしを経て一軍復帰してからも、白星を手にすることができず、チーム周辺でも「198勝のまま引退か」と囁かれた。

「それが、ヤクルト戦後には『200勝は堅い』『来季も先発ローテでいける』と各スポーツ紙の巨人OB評論家も絶賛です。実際、一軍復帰後は特に直球の質が明らかに良くなった。二軍落ち以降、阿部監督を始め投手コーチも田中について語りたがらない状況になっていましたが、今の状態をキープできるなら、来年も戦力として計算できると評価が変わってきている。引退不可避の窮地から大逆転、という感じです。むしろ、いよいよ後がなくなっているのが同級生の坂本勇人です」（球界関係者）

田中将と同年齢（36歳）の坂本は、15日の阪神戦で4点差逆転の口火を切る代打3ランを放ったものの、翌日からこの日のDeNA戦を含めて6試合連続スタメン落ち。19日からのヤクルト3連戦は出番すら与えられなかった。

不振で2度も二軍落ちした今季は、50試合の出場で打率.207、3本塁打、17打点。平成の巨人の最大の功労者のひとりだけに、進退は自分で判断することになるだろうが、成績と起用法だけを見れば、大きな決断を迫られる状況だ。

「今春キャンプ前、阿部監督は親しい関係者に、『勇人とチョーさんに関しては、オレが責任を持つ』と言っていたと聞いている。阿部監督の現役時代にともに巨人を牽引したベテランの坂本、長野の二人には、引き際を誤らせないということでしょう。まさか、限界説の声が大きかった外様の田中将が延命し、代打の切り札などの選択肢もあった生え抜きスターの坂本が先にユニフォームを脱ぐかもしれないという状況になるとは、巨人関係者も思っていなかったのではないか」（同）

坂本に残される巻き返しの機会はもう、そう多くない。

田中将大の復活の一因として、「魔改造コーチ」と距離を置き、桑田二軍監督に乗り換えたことが挙げられるという。いったいどういうことか。田中に何が起きていたのか。