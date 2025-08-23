夏の甲子園はきょう（23日）、日大三（西東京）−沖縄尚学の決勝戦が行われるが、大会後にもうひとつビッグイベントが控えている。9月5日から沖縄で開催されるU18野球W杯だ。

日本は一昨年の前回大会で初優勝。今回は日本での開催だけに連覇への期待は大きい。きょうにも代表メンバー20人が発表されるものの、選ぶべきか否か最後までモメた選手がいる。

沖縄尚学の左腕・末吉良丞（2年）だ。

「2年生は通常、代表に選ばない。新チームの秋季大会が間近に迫っているからです。沖縄は9月20日に来春のセンバツ出場のかかった秋季大会がスタートします」と、マスコミ関係者がこう続ける。

「ただ、左腕から150キロ近い速球に加えて、キレのいいスライダー、チェンジアップも投げ、なおかつ低めへの制球もいい。安定感があって試合を作れる投手だけに、メンバーに加えたいと沖縄尚学側に打診したようです。U18が沖縄で行われるのも大きなポイント。末吉がメンバー入りすれば、大会の大きな目玉にもなりますから」

沖縄尚学はここまで末吉ともうひとりの2年生・新垣有絃の2人で投げているとはいえ、末吉は準決勝までの5試合すべてに登板、すでに512球を投げている。

「末吉は準決勝の山梨学院戦で6回途中までに166球も投げて、6安打4失点と打ち込まれた。疲れが溜まっているのは間違いないし、肩肘への負担も大きい。比嘉公也監督は本人の今後を考えても無理はさせたくないはず。ただ、比嘉監督は前回大会で優勝したU18日本代表の投手コーチを務めた。代表の重要性は理解しているし、できれば協力したいでしょうけど……」とは前出の関係者だ。