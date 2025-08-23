¡Ö¤³¤ÎÂç´¿À¼¤¬ËÍ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×·è¾¡ÂÇ¤Î·§Ã«·ÉÍ¨¤¬Ç®¤¤ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï19¤Ø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À 3-1 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê22Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
ºå¿À¤ÏÆ±ÅÀ¤Î10²óÉ½¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¡£±äÄ¹10²ó¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐ»³ÂÙÃÕÅê¼ê¤«¤é1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢·§Ã«Áª¼ê¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ7µåÌÜ¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£·è¾¡¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¿·§Ã«Áª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Çµå¾ì¤Ë»Ä¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç´¿À¼¤¬ËÍ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ì¤ÐÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ê¤°°Õ¼±¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿·§Ã«Áª¼ê¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÉ¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö19¡×¤ÈÃå¼Â¤Ë1¤Ä¸º¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÁ°¿Ê¡£¡Ö1Àï1Àï¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£