8月21日、鈴木亜美がInstagramを更新した。

鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「先日、姫さんが3歳になりました」と長女が3歳になったことを報告すると、「大好きなキティーちゃんに会いに行ってきたよ」「お兄ちゃん達も、ちゃんと付き合ってくれた！！夜には、姫さんが大好きなエビフライを作ったんだけど、お兄ちゃん達が揚げる以外の工程を全部手伝ってくれた」とコメント。

さらに、「ハッピーバースデーの曲を自分で大きな声で歌って、意思も強くて、元気爆発な姫さん」「みんな姫さんが大好きだよ」「ハッピーバースデー」「#大好きだよ #3さい #末っ子」と綴ると、子供たちと共にサンリオピューロランドを満喫する姿や、アトラクションを楽しむ長女の姿などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「ママに似てめちゃかわいい」「家族みんな仲良し」「あみちゃんそっくり」「大きくなりましたね」などの反響が寄せられていた。

鈴木は、1998年「love the island」で歌手デビュー。音楽活動と並行して、2021年にはYouTubeチャンネルを開設し、子育てや料理中心の動画で幅広いファンから支持を得ている。

画像出典：鈴木亜美オフィシャルInstagramより