お笑いコンビ「バッドボーイズ」の佐田正樹が8月20日、公式YouTubeチャンネル「SATAbuilder's」に公開した動画で、オーダーメイドで仕立てたワニ革の財布を購入した。

【写真】バッドボーイズ佐田が惚れ込んだワニ革製の財布がすごい

暴走族の元総長でバイクのカスタムを特技とする佐田だが、その興味の向く先は単車だけに限らない。「SATAbuilder's」では「あなたの知らない●●の世界」と銘打ったシリーズ企画を展開。同企画では、デニムからソフビ、エアガン、メダカ、果ては仏像まで、もともと興味のあったもの·初めて触れるものを問わず様々な趣味の世界に足を踏み入れ、自身の守備範囲を広げている。

今回開ける新たな扉は「レザー」だ。「【PREBLIC】あなたの知らないレザーの世界」と題した動画で車を運転する佐田は、これから行きつけのレザー用品店「PREBLIC」に向かうと説明。目的は長年使い続けた財布をワニ革製の新品に買い替えるためだ。「ワニ革って大人やなって思って。50歳近くになる男がワニ革の財布を出してきたら、ちょっとドキッとするやろ？」とその魅力を熱く語った。

ほどなくして店舗に到着。佐田はワニ革の財布を購入するにあたってこの2週間あまり、カラーを黒にするべきか、それとも緑にするべきか延々と悩んでいるという。しかも「PREBLIC」は、顧客の細かな要望に対応したオーダーメイド品を仕立ててくれるお店。たとえば、表面に合わせて内側も通常の牛革からワニ革に替えられるほか、内側やファスナーの色も変更可能なのだとか。選択肢過多な状況に佐田は「パニックになんのよ。選択肢が多過ぎてどうすんの？って」と頭を抱えた。

テーブルに並べてもらった複数のサンプルを前に「これ（緑）にした時に『うわっ！ 黒にしときゃよかった』って思うかな？」「黒にして持って帰った時に『やっぱ、緑にしときゃよかった』ってなるかな？」と揺れる佐田。しかし「結局、最後に辿り着くのは黒やないかな」と、ようやく財布の色に結論を出した。そこからファスナーをシルバーにし、内側をワニ革仕様にするとも決断。加えて内側のデザインは「センスにお任せしていいですか」と、店舗の代表・今村さんに託した。

後日、財布が完成。お任せにしていた裏側には表面と比べて鱗が大きいワニ革を採用しており、佐田は「素晴らしいです。マジで本当にオキニ」と絶賛した。そして、新しい財布をまじまじと見つめながら「やっぱすっげぇ大人」といい、「これが今からツヤが出てくると考えたら」と期待に胸を膨らませていた。

コメント欄には「趣味の楽しみ方がザ男という感じがしてめっちゃいい」「お財布格好良いです」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）