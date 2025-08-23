広瀬アリス、“エゴサ”で一般人に「ええやないかい」と反応「またいつも通り自分の名前検索してるんか笑」
俳優の広瀬アリスさんは8月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般人と“絡む”様子を披露しました。
【投稿】広瀬アリスの“反応”とは？
一般人ユーザーに返答まず一般人がポストした「広瀬アリスだって夏は暑いと思ってんだよ！」という内容を引用リポストし、「うん、暑い。苦手」と返した広瀬さん。直後に「タイプな芸能人聞かれて脊髄反射で広瀬アリスって答えてしまったのが悪かった」といったポストには、「ええやないかい」と反応しています。
後者のポストにはファンから、「自分もそう答える」「またいつも通り自分の名前検索してるんか笑」「そうや！最高やんか」「広瀬アリスめっさ可愛いやろがい！！」「俺もそう答える!!」「ええ脊髄やないかい」などの声が上がりました。
「MBTIは？」Xのプロフィールに「趣味特技はエゴサーチと怠惰です」と書いている広瀬さんは時折、自身のXで一般人との“絡み”を見せています。「MBTIは？」と聞かれた際には、「ISFP-T でも合ってない事も多い」と答えていました。これからも広瀬さんとファンの愉快なやりとりが楽しみですね！(文:橋酒 瑛麗瑠)
