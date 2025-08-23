米Google（グーグル）は、大学生に向けた「Chrome」のおすすめ機能5つを紹介している。

ChromeのGemini

ChromeのGeminiは、Google AI Pro加入者向けに提供されている機能。

たとえば、金融の授業で複利を勉強していて、何度か読み返しても理解が追いつかない時に右上のGeminiアイコンをタップすれば、ユーザーが理解できる例えを使って分かりやすく説明してくれたり、クイズや簡単な学習ガイドを作成して理解を深めるのに役立つとのこと。

iOSでのアカウント切り替え

アカウント切り替えはChromeでアカウントを切り替えることで、学校用と個人用の閲覧環境を分けて管理できる機能。

たとえば、学校用アカウントには学校ポータル、オンラインライブラリなど、学校のブックマークやログイン情報が一カ所に保存。個人用アカウントには、ショッピングカート、旅行計画などが別途保存される。混乱したり、気が散ったりすることなく、ログアウトすることなく学校用と個人用の閲覧環境を簡単に切り替えることができるとのこと。

Androidのオーディオ概要

オーディオ概要は、2025年後半にAndroid版Chromeに導入される新しいAI機能。あらゆるウェブページの情報を1～2分の会話形式に要約する。

たとえば、試験会場に向かう途中で歩きながら重要な部分を復習する時に学習ガイド、オンライン教科書の章などで「このページを聴く」を選択するだけで、短い復習を聞くことができるとのこと。

保存されたタブグループ

タブグループは、Chrome上で作成すると登録したリンクを一覧で表示でき、パソコンやスマートフォンなどで閲覧できる機能。

たとえば、作業中に急遽移動しなければならない時にタブグループを保存しておけば、スマートフォンでChromeを開くだけで、すべてのタブグループを表示できる。

ChromeのGoogleレンズ

Googleレンズは、ページ上のあらゆるものを検索でき、新しいタブを開かずに内容を確認できる機能。

たとえば、オンライン教科書やPDFワークシートの物理の問題で行き詰まった時にGoogleレンズを使えば、問題を正確に選択するだけでAIによる概要などが表示され、解決方法をより深く理解するのに役立つとのこと。