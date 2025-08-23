「立ったまま会議」「パソコン禁止」…チームワークの不安や悩みを逆に解消する「制約」のつくり方

シリーズ累計3100万部超の大ヒットマンガ『宇宙兄弟』、は、夢を叶えるまでの道中で数々の困難にぶつかり、チームで解決していくシーンが何度も登場します。仕事上の制約が多い、チームがまとまらない…。長尾彰著『宇宙兄弟「制約主導」のチームワークで、仕事が面白くなる！ チームの話』（Gakken）では、『宇宙兄弟』の名シーンから、そんな現場のモヤモヤを解決するヒントを紹介しています。「現代ビジネス」では、内容を一部再構成してお届けします。

「個人／環境／タスク」という３つの制約

それでは、チームビルディングにおける制約とはどのようなものなのか、もう少し掘り下げてみましょう。

「制約主導論」では、制約には３つの種類があるとしています。

制約の種類

【１】個人の制約

【２】環境の制約

【３】タスクの制約

【１】個人の制約とは、メンバーの一人ひとりが持つスキルや知識、経験、性格特性など関わるものを指します。【２】の環境の制約とは、働いている場所や空間、設備といった物理的なものから、制度、組織の文化、人間関係などの外的要因も含まれています。【３】のタスクの制約は、プロジェクトの目標や目的、期限、リソース、具体的な業務、評価方法などが該当します。

この３つの視点を持つようにすると、チームのなかでどのような制約を設定すれば、チームワークを発揮できるようになるかのヒントが見えてくるはずです。

たとえば、「チームのメンバーが、お互いに対して興味を持っていないよね」「メンバー同士の理解が深まっていない気がする」と感じたのなら、個人の制約。

「現在の環境に満足していて、変化が起きていない」「不便な環境に対して、誰も疑問を抱いていない」のならば環境の制約。

「業務上の課題がクリアできていない」「個人プレーになっていて、作業がスムーズに流れていない」という状況ならば、タスクの制約にフォーカスしていきます。

以下、「環境」という制約のなかでチームワークを発揮している事例として、『宇宙兄弟』のエピソードから印象的なシーンをふたつ紹介しています。

また、メンバー全員が「個人／環境／タスク」という３つの制約を共通言語として持っていることで、「今すでにある制約」に対しても意識を向けやすくなります。

「〇〇さんは、今、どんな制約を一番強く感じている？」という声がけから、「じつは自分のスキルが追いついていないことに不安を感じているんだよね」と、個人の制約に関する悩みを打ち明けてくれるかもしれないし、「机の配置と備品の棚が、作業効率的によくないことが気になっている」なのかもしれません。

もしくは、メンバーで集まって、「今日は、タスクの制約に限定して、それぞれが気になっていることを書き出してみよう」というアプローチもありだと思います。

「制約主導アプローチ」は本来、制約を新たに設定することに意味があります。けれど、まずは今そこにある制約に目を向けてみることも、有効な出発点になります。

たとえば「個人」「環境」「タスク」という３つの視点で制約を“変数”としてとらえ、それぞれを調整することによって、連携や行動が変わる感覚をつかむ。そうしたトレーニングを通じて、制約を味方にする力が育っていきます。

繰り返しになりますが、何より大切なのは、メンバー全員が「制約は、チームワークを発揮するチャンス」という認識を持っていること。

その共有ができているからこそ、「ではどうする？」という建設的な思考が生まれ、それに伴い行動も変化していきます。

心のノート：

「３つの視点」を共有することで、

チーム内に対話と工夫が生まれていく。

「ちょっと不便」を設定すると、チームが自然に動き出す

制約を設定することで、チームワークを発揮する機会をつくるーー。

ここでは僕が実際に、研修やワークショップで取り入れたことがある「制約主導アプローチ」の一部を紹介します。あくまでイメージしてもらうための事例なので、このアプローチをそのまま実践してね、ということではありません。

制約の設定は「制約主導アプローチ」の本質を理解したうえで、チームやメンバーの状態に合わせてファシリテーションの視点を持って行うので、正直なところ「さあ、あなたも今すぐ同じようにやってみて！」とは言いづらい概念ではあります。

それでも、制約という概念を持ち、アンテナを立てておくことは、決して無駄にはなりません。何よりメンバーが制約をポジティブなものとして受け止められるようになるので、やがて、チームに必要な制約とアプローチの手法が見えてくるのではないかなと思います。

制約主導アプローチの事例「個人の制約」

【１】経験年数に応じて、「教わる側」から「教える側」へ

新しいメンバーが入ったら、勤続１年目の人がひとつの業務を教える役目を必ず担うという制度です。たとえ経験が浅くても、「教える立場」になることで、これまで教わっていたことに対する理解が深まります。その結果、「経験値の低さを要因とする自信のなさ」という制約を突破する学習機会になります。

【２】自分の「強み」だけで、チームに貢献する１日

１カ月に１回、自分が得意と思えることだけでチームに貢献する日を設けます。苦手意識が強いせいで、業務への積極的な参加にブレーキがかかっていた人が、自分のリズムで協働を始めるきっかけとなり、能動性や積極性が育まれます。

【３】苦手なことを引き受け合う１日

「自分が苦手なこと」を、あらかじめチーム内で共有し、週に１回、ほかのメンバーにそれを代行してもらいます。「苦手」という個人的な心理的ブロックを共有し合うことで、信頼感と連携意識が高まり、助け合いの精神が自然と育まれます。

制約主導アプローチの事例「環境の制約」

【１】「立ったまま会議」の導入で時間と空間を制約

15分以内の打ち合わせは、立って行うというルールを導入。時間的・身体的な制約を設定することで、集中力と発言の質を高め、連携する力を強化します。

【２】備品の使用を制限する

資料を作成する際に、パソコン（メールを含む）を使用せず、ホワイトボードと紙だけで進めるという制約を設定します。使える道具が限られるので、チーム内で手書きによる情報共有や、対面・口頭での直接的なコミュニケーションが増え、協働の機会が生まれます。

【３】他部署との共有デスク制度

毎週１回、他部署の人と共有スペースで作業する日を設けます。同じ部署内のフリーアドレスではなく、あえて別の部署の人たちと空間を共有することで、自然な会話と情報交換が行われ、組織内の「見えない壁」を取り除きます。

制約主導アプローチの事例「タスクの制約」

【１】ミーティングで「話せるのはひとり２分まで」ルール

会議中、個人の発言は最大で２分までとし、タイマーで可視化します。特定のメンバーによる発言量の多さと、聞き役に徹する人との偏りをなくし、「全員が参加・発言する」という意識を育み、合意形成へのバランス感覚を養います。

【２】リーダーなしでゴールを目指す

プロジェクトの行程の一部を、あえてリーダー不在で進行します。試行錯誤するうちに、メンバーのなかで自然とリーダーシップ／フォロワーシップが立ち上がり、連動的な役割の調整が行われるようになります。

【３】全員で１ページしか書けない報告書を作成

「部署の活動報告書を１ページ以内でまとめる」という制約を、メンバー全員で取り組みます。構成はどうするか／誰が何を書くか／要点をどうまとめるかといった協働が必要となり、認識のすり合わせと連携が進みます。

紹介した事例は、比較的取り組みやすいものを選んでいますが、僕がこうしたアプローチを行う際に重視しているのは、「ちょっと不便」と感じる制約を、メンバーが楽しめるレベルで設計することです。厳しい状況をつくりだして行動を締めつけること、メンバーに過度なプレッシャーを強いることは制約主導ではありませんので、そこは細心の注意をはらっています。

『宇宙兄弟』で「意図的に制約を設定することでチームワークを引き出す」という点において印象的だったのは、六太がミッションを共にするチーム「ジョーカーズ」のアリゾナキャンプでしょう。物語前半のエピソードではあるものの、リーダーとして参加したエディの「制約主導アプローチ」は見事なものでした。

六太の「みんな、もうちょいさ、かたまって走らない!」という必死の呼びかけもスルーし、自分のペースでバラバラに走るメンバーに対し、エディは次のような制約を伝えます。

・全員、決められた時間にゴールに到着すること。早すぎても遅すぎてもダメ

・ちなみに時計を持っていいのは、俺（エディ）だけ

たったこれだけの制約で、メンバーは自主的にエディを中心とした横一列になり、走り出したのです。「タスク（決められた時間にゴールする）」と「環境（時計）」を組み合わせているのもさすがですね。

このランニングのエピソードのように、アクティビティ要素が強い「制約主導アプローチ」は、ゲーム感覚で楽しめるというメリットがあります。僕が行っているチームビルディング・ワークでも、制約を盛り込んださまざまなアクティビティに取り組んでもらうことで、連携と連動が形成されていく過程を体感してもらうプログラムを用意しています。

今すでにある制約で精いっぱいの状態になっているチームの場合、通常の業務内で新たに制約を設定するよりも、気分転換や休憩も兼ねて、こうしたゲーム要素のあるワークにチャレンジしてみるのもおすすめです。

心のノート：

メンバーと意図を共有できているなら、

ときにはあえて制約を設定してみるのもアリ。

