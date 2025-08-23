青木さやか「稼いだ分だけ使ってしまい、貯めるのが苦手。臨時収入をPASMOに入れるザブングル加藤くんに貯蓄術を聞く」
お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。この春『Nスタ』ゲストコメンテーターを務めることも決まりました。今回は「お金を貯めることが苦手な人として」を綴ります。
お金を貯めることが苦手なわたし
お金を貯めることが苦手だ。
昔から、あるだけ使うのが得意だ。
「あんなにテレビ出て稼いでいたじゃない」
と言われるが、確かにあの時は貯金があっという間に増えた。
なぜなら、使う暇がなかったからだ。
何年も休みという休みがなかったおかげで、勝手に口座に貯まっていった。
休みが増えれば使うので、お金は減っていく。得意だ。
それ以外にも、人に貸したり、投資に回すとのことで人に渡したり。
もちろん良い買い物や、祖母宅のリフォームの一部、思い出に残る海外旅など、お金は「価値ある時間やモノ」に変化していったこともある。
2年前、50歳になったとき、同級生のマネージャーがわたしを心配し入れてくれた仕事が「お金の貯められないわたしが１年で200万円貯める！」という月１の連載だ。
その連載を通して、わたしは初めてお金に向き合うことになる。
お金の考え方を変えてくれたお金恩人
●家計簿をつけること
●給料明細をみること
●税金でいくら払っているか知ること
正直、驚きの連続だった。
支出が収入を上回る月もある。
（大丈夫か）
貯金を切り崩しながら耐えている、というところだろうか。
それに、この仕事。急に稼げる時があるじゃないか、来年に賭けようぜ！という精神でやってきたのだが、もちろん気力はある方だが、30代より体力は減ってきた。
23時には寝たい。
「青木さん、いいと思いますよ、その思考。実際青木さん、すごく頑張ってますし。尊敬してます。だけど、60代、70代まで来年に賭けようぜって言っていられますかね」
長年の付き合いになってきた同郷であり同事務所の友人、ザブングル加藤くんはわたしのお金に対しての考え方を変えてくれた1人だ。お金恩人。
「まあね、確かに。言ってたけどね。でもお金ってないと心配だよ、心配なんだよ」
「僕が青木さんの立場なら、5億は貯めてましたね」
「いや、そんなになかったな、そもそも。まあ、だが、加藤くんを見て節約を学んでいるところだよ」
ザブングル加藤くんという男は
加藤くんという男はできるだけ自転車を使い、歩き、自分でできることは自分でやり、水筒を持ち、おにぎりをもち、贅沢はたまのコンビニコーヒーで、服はユニクロで、贅沢に興味がなく、家族４人の旅行は１泊2日で５万以内に抑える、そんな男だ
「青木さん、節約は結果、健康に繋がるんですよ。歩けばタダで体力がつくわけですし、掃除だって、頼まないで自分でやる、それを楽しむんですよ」
はあ。
「青木さん、ブランドものとか、好きですよね」
「まあ、そこまで好きじゃないけど、あーでも、エルメスのバッグとか、欲しいよいつか、なんか、かっこいいじゃん」
「それは見栄ですよね」
「見栄？」
「誰かに見せたいんですよね？ほら、エルメスだぞ、みろよ、エルメス」
「みろよ、この筋肉みたいに見せたいわけじゃないけどさ。いや、別に、まあ、でもそうね、見せたいっていうか、ファッションていうか」
「見栄を張るとお金はたまらないですね」
はあ。
「青木さん、お金はいくら稼ぐかじゃなく」
「はい」
「いくら貯めるか、ですから」
「はい」
「しっかりやっていきましょう、僕は、どっちでもいいんですけど、人様の生き方ですから」
「やっていくよ。奢っててあげてた人の方が、自分より貯金多いんかい！ってこと、結構あるよ、びっくりするよ」
「それは、青木さんが見栄をはったんですよ」
「今度加藤くんに奢ってもらうわ」
「それは、やめときます。すいません」
ボーナスをPASMOに入れる
お金に向き合うことを避けてきたが、現実に直面すると、もっと貯めておけばという後悔がピューと通りすぎるが、ここからだ。どうやら収入の20％から30%を貯蓄に回すと良いらしい。稼いだら稼いだで、ご褒美で外食するか〜という癖を減らそうか。
「そうだ、加藤くん。前にさ、先輩に１万円もらったじゃん」
「ありましたね」
「その時、わたしはさ、鰻買ったの、娘のと二尾。いいやつ。加藤くんは、その１万円、PASMOに入れたんだよ」
「当然です」
「すごいよ、ボーナスをPASMOに入れるって」
「なんで、鰻買うんですか、教えてくださいよ、なんでですか？」
「急に湧き出たボーナスじゃん」
まあ、いいですけど、僕は、人様の生き方なんで、いいですけど
と、加藤くんはジッとわたしをみつめた。