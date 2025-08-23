世界に約400ある有料水族館のうち、150近くが日本にあるという。フォトグラファー・野辺地ジョージ氏が撮影する数々の被写体・シリーズの中で、最も古いのが水族館であり、少年時代の思い出をたどる「旅」だ。日本人にとっての水族館とは何なのか…写真と文で繙いていく＊＊＊＊＊＊このシリーズは、全国を旅しながら水族館を訪れて写真におさめる写真家 野辺地ジョージのシリーズを連載した物です。今回第35回は、札幌雪まつりの時期に訪れた「サケのふるさと千歳水族館」のエピソードです。

【写真】チョウザメを見下ろす男性を、サケやマスが囲むように泳ぐ

国内最大級の淡水魚水族館

2月の札幌雪まつりの時期の新千歳空港は、世界中の旅行者で賑わっていた。

しかし空港から二駅、15分という立地には水中の別世界を静かに体験できる「サケのふるさと千歳水族館」がある。

昨年、30周年を迎えた当館では、北海道を象徴するサケやマスはじめ、チョウザメや世界各地の淡水魚、そしてアメリカミンクなども飼育されている。

ここは国内最大級の淡水魚水族館でもある。



「サーモンゾーン」の大水槽では毎日15時に「カモン・サーモン・ごはんだモン」を開催。解説付きの餌やりタイムである。

千歳川の水中を観察できる「水中観察ゾーン」

入ってすぐの「サーモンゾーン」の大水槽は抜群のインパクトがある。しかし著者にとって最も心に残るのは、地下の「水中観察ゾーン」で、ここでは千歳川の水中を７つの大きな窓から覗き込めるようになっている。

この日は雪の影響で水が少し濁っていたため魚などは見えなかったが、流れて行く水と柔らかい光を見ているだけでも感動した。窓越しの風景シリーズを10年前から撮影してきたが、川の中を眺める風景の記憶は他にはない。

そして今回のカバー写真は、「支笏湖大水槽」。ヒメマスやアメマスが群れを成して潔く泳いでいた。遠くから眺めると、倒木の根の形がまるで巨大なヒトデにも見えた。

支笏湖は、小樽の祖父母と毎年訪れていた懐かしき場所でもあったため、この水槽に心惹かれた。



千歳川を眺める「水中観察ゾーン」